Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках

О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками

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News.ru07 ноября в 21:12

Скидки на эскроу

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РНКБ рассказал, как низкие ставки отразятся на выдаче ипотеки в Крыму

РИА Новости08 ноября в 03:10

Сбербанк объявил о снижении ипотечных ставок на новостройки

РБК07 ноября в 11:30

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru07 ноября в 08:52

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

ТАСС07 ноября в 08:23
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Пять ошибок водителей, из-за которых вылетают шипы из шин

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Происшествия

Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом в Египте

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На фоне конфликта на Украине страны-члены НАТО стали уделять больше внимания вопросам национальной обороны и защиты Североатлантического альянса.
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В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
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