Экономика
REGNUMСбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками
Интерфакс07 ноября в 12:03
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Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия вчера в 11:14
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости 08 ноября в 23:51
Авто
«Русский Прадо» получит абсолютно новый мотор
Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс вчера в 08:59
Экономика
Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
Lenta.ru 05:11
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 08 ноября в 12:48
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Авто
Пять ошибок водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
МедиаПоток 03:41
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Происшествия
Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом в Египте
Авиакомпания SkyUp в своем Twitter опубликовала видео с загоревшимся украинским самолетом в египетском Шарм-эш-Шейхе, прилетевшим из Запорожья.
Газета.Ru 04:46
Политика
Меркель: из-за конфликта на Украине страны НАТО стали уделять больше внимания обороне
На фоне конфликта на Украине страны-члены НАТО стали уделять больше внимания вопросам национальной обороны и защиты Североатлантического альянса.
Комсомольская правда 05:24
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.
OAnews 00:15
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Политика
Стало известно о действующей на Украине партии лидера ДНР
На Украине де-юре действует партия «МММ» под руководством лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.
Lenta.ru 05:20
Происшествия
Следствие попросит об аресте подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который подозревается в убийстве девушки, будут избирать в понедельник, 11 ноября.
RT на русском 04:23
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC
В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru вчера в 12:42
Кино
Фильм «Дылда» стал победителем на Женевском кинофестивале
Победителем в номинации среди полнометражных лент на Женевском международном фестивале стал фильм «Дылда», режиссером которого является Кантемир Балагов.
ТК Звезда вчера в 21:23
Гаджеты
WhatsApp начал разряжать смартфоны от Xiaomi и OnePlus
Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi заявили, что популярный мессенджер WhatsApp начал быстро разряжать смартфоны.
UfaTime.ru 04:51
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
В финальном матче Мирового кубка вызова юниорская сборная России по хоккею со счетом 6:2 переиграла США и второй год подряд победила в этом турнире.
Российская газета 01:25
Авто
В России могут увеличить транспортный налог
Одним из главных новшеств Федерального закона стало освобождение владельцев транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей), от уплаты налога.
SpeedMe вчера в 02:54
Общество
Представитель Якубовича опроверг информацию о его операции
Концертный директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди в разговоре с RT прокомментировал сообщение об операции телеведущего.
RT на русском 03:43
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым
Добавим, что в телеграм-канале «НеМалахов» появилась информация, что Снигирь просто стыдится отношений с Цыгановым.
Телепрограмма вчера в 12:17