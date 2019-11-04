Экономика
REGNUMСбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Российские банки заявили о снижении ставок по ипотеке
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Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками
Интерфакс07 ноября в 12:03
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В Москве умер Паша Фейсконтроль
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На 73-й минуте куряне получили право на штрафной, и Кубышкин метров с 25 метров закрутил мяч мимо вратаря в правую от себя «девятку» - 1:2. На 86-й хозяева поля провели атаку, и после навеса слева на дальний угол вратарской Хачим Машуков обработал мяч и мимо вратаря пробил в дальний угол.
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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
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Руис оценил шансы Усика в тяжёлом весе
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Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
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Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге
В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Авто
В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
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В Раде предрекли превращение Украины в «информационный концлагерь»
«Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя», - подчеркивается в сообщении партии.
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Комсомольская правда вчера в 17:01
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Число пострадавших при землетрясении в Иране возросло до 520
Число пострадавших в результате землетрясения в Иране возросло до 520, сообщает Associated Press.
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Российский детектор нейтринного излучения испытают на АЭС
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Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
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Посол Украины оценил задержание лидера националистов в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица высказался о задержании в Польше замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игоря Мазура.
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Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с ее долгами
Адвокат актрисы Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак прокомментировал сообщения о долгах актрисы за недвижимость.
РИА Новости вчера в 13:07