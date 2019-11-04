О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.

Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках

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