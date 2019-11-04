Экономика
REGNUMСбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Культура
Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 05:47
Общество
Счетная палата предупреждает о сокращении населения России
Эксперты Счетной палаты РФ предупреждают о существенном риске не достичь цели по относительно устойчивому росту численности россиян, пишут «Известия», ссылаясь на доклад ведомства.
Капитал страны вчера в 02:41
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Общество
Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков
Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
REGNUM 06:29
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Транспорт
Стартовала продажа билетов на поезда в Крым
TatCenter 00:52
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Политика
Россия не откажется от ядерного оружия
Договор о запрещении ядерного оружия подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран.
Русская Планета 05:11
Происшествия
Таксисты забили до смерти пассажира в Нижнем Новгороде
Вечером 7 ноября в Советском районе Нижнего Новгорода таксисты забили до смерти мужчину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Московский Комсомолец 03:18
Общество
Скончался козел Тимур, друживший с тигром Амуром
В Приморском сафари-парке 5 ноября скончался козел Тимур, который в 2015 году не стал жертвой тигра Амура, добившись уважения последнего, сообщает пресс-служба заведения.
МР7.ру вчера в 23:32
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Шоу-бизнес
Суд не стал разводить Лолиту с мужем
Суд учёл новые обстоятельства дела и не стал разводить певицу и её супруга.
Uznayvse.ru 07:09
Наука
Китайские ученые создали шелковый датчик для анализа пота
Китайские ученые создали и протестировали на добровольцах электрохимический сенсор для анализа пота из материала на основе шелковых волокон.
N+1 14:25
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31
Космос
«Вояджер-2» прислал новые данные из межзвездного пространства
Южный Федеральный 05 ноября в 10:08
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Известия 06 ноября в 13:56
Общество
Генпрокуратура подготовила новый иск к Шестуну
Генеральная прокуратура (ГП) России подготовила новое исковое заявление к бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну и еще 45 ответчикам — 25 физическим и 20 юридическим лицам.
Известия 11:21
Общество
Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года
Наиболее употребляемыми в 2019 году в русскоязычных медиа словами стали «пожар» и «протест», следует из результатов исследования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, выдержки из которого приводит ТАСС.
Коммерсантъ 14:31
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Фигурное катание
Тутберидзе поздравила дочь с победой на турнире в Риге
Газета.Ru вчера в 03:00
Политика
Зеленский оценил разведение сил в районе Золотого
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком оценил разведение сил и средств в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 11:38
Футбол
Игорь Дивеев: «ЦСКА заслуживал победу над „Ференцварошем“»
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о матче 4-го тура Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0). — Не реализовали свои моменты, которые были во втором тайме, хотя и в первом была пара моментов.
Матч ТВ 12:53
Авто
Citroen представил C5 Aircross Hybrid
Компания Citroen представила серийную модификацию кроссовера C5 Aircross Hybrid с гибридным двигателем.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Гаджеты
Samsung продолжает демпинговать, снижая цены на популярные смартфоны
Как сообщает источник, компания Samsung снизила цены на новенькие смартфоны Galaxy A50s и Galaxy A30s.
iXBT.com 08:03