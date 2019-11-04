Экономика
ИзвестияСбербанк снизит ставки по ипотеке на новостройки
С 8 ноября Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками на 1–2,2 процентных пункта. Минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%, сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации в четверг, 7 ноября.
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Российские банки заявили о снижении ставок по ипотеке
Будущее России. Национальные проекты08 ноября в 02:21
Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками
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