Ставки по ипотеке при покупке квартир в новостройках снизил Сбербанк. С 8 ноября в рамках программы субсидирования с застройщиками проценты упали на 1–2,2 пункта.

Сбербанк снизил ипотечные ставки при покупке жилья в новостройках

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