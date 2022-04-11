РБКСбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильеСбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 2,1 процентных пункта.РБКПо программам семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки и программе "Господдержка 2020" ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных постановлением Правительства РФ.Finam.RuСовет директоров ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 3 п.п., до 17% годовых.Frank MediaПодобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24РБКPrimpress.ruВыберу.ру66.ruОбластная газетаХабаровский край сегодняО чем говорит СмоленскChelindustry.ruПульс ХакасииПензенская правдаЯкутия DailyREGNUMЦентральная Служба НовостейТульская прессаZAB.RUРадио Комсомольская правдаPrimaMedia.ruIrkutskMediaСтрана Советов on-lineПодробнее о событииСбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильеРБК03:53Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 16,9%Интерфакс02:00Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» до 16,9 процентов годовыхРИА Новости17:23Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 16,9%Коммерсантъ18:28Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ до 16,9%ТАСС17:02Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 16,9% на новостройки и вторичное жильёRT на русском17:49«Сбербанк» снизил ставки по потребительским кредитамFinam.Ruвчера в 02:55Показать ещёОценить1,4KПоделиться