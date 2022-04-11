Будьте в Плюсе

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 2,1 процентных пункта.
РБК
По программам семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки и программе "Господдержка 2020" ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных постановлением Правительства РФ.
Finam.Ru
Совет директоров ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 3 п.п., до 17% годовых.
Frank Media
Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье
РБК03:53
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 16,9%
Интерфакс02:00
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» до 16,9 процентов годовых
РИА Новости17:23
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 16,9%
Коммерсантъ18:28
Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ до 16,9%
ТАСС17:02
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 16,9% на новостройки и вторичное жильё
RT на русском17:49
«Сбербанк» снизил ставки по потребительским кредитам
Finam.Ruвчера в 02:55

Интересное

Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности

Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).
Lenta.ru06:18

Минобороны заявило, что российские военные заняли село Каменка в Харьковской области

Российские военные заняли укрепленный рубеж Вооруженных сил Украины в селе Каменка в Изюмском районе Харьковской области.
Lenta.ru06:18

VFS Global: Дания и Швеция возобновили выдачу всех типов виз россиянам

Дания и Швеция возобновили выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических.
Lenta.ru05:52

МО РФ сообщило о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора» Бобанича

В министерстве подчеркнули, что Бобанич был причастен к смертям мирных жителей Донецкой и Луганской Народных республик.
Газета.Ru05:31

Пушилин заявил, что темпы проведения спецоперации в Донбассе будут ускорены

Темпы проведения специальной военной операции в Донбассе будут ускорены.
ТАСС05:31

Ходаковский заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться из окружения в Мариуполе

Ранее донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения.
Взгляд.ру06:26

Переговоры президента Путина и канцлера Австрии Нехаммера будут посвящены Украине

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник будут посвящены ситуации вокруг Украины и пройдут в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости05:34

Премьер Словакии назвал ложными сведения об уничтожении переданной Украине системы С-300

Сведения об уничтожении переданной Словакией на Украину системы С-300 не являются правдой.
Lenta.ru06:23

Российские магазины стали осваивать продажу подержанных телефонов

Российские продавцы электроники стали активнее перепродавать подержанные гаджеты.
Известия05:13

Генетики из Colossal запустили проект по воскрешению мамонта, вымершего 10 000 лет назад

Ученые периодически возвращаются к идее воскрешения мамонтов. Эти животные, по мнению экспертов, вымерли около 10 000 лет назад.
FBM.ru22:40