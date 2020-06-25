Сбербанк сообщил о снижении ставки по потребительским кредитам для граждан на любые цели на 1 %. Новое значение ставки составляет 11,9 %.

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 1 %

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