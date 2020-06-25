Финансы

Долг.рфДолг.рфСбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 1 %

Сбербанк сообщил о снижении ставки по потребительским кредитам для граждан на любые цели на 1 %. Новое значение ставки составляет 11,9 %.
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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Вести.Ru04:29

Сбербанк снизил ставки по кредитам

РБК04:10

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

ТАСС03:26

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Известия04:01

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфакс03:44

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.ру03:34

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

РИА Новости04:02
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