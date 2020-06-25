Финансы
Долг.рфСбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 1 %
Сбербанк сообщил о снижении ставки по потребительским кредитам для граждан на любые цели на 1 %. Новое значение ставки составляет 11,9 %.
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Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram
Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета 14:56
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Шоу-бизнес
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости 12:49
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
Коммерсантъ 17:14
Общество
Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости 12:58
Общество
26 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
В столице 26 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию и подтвержденной пневмонией скончались за минувшие сутки, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в Москве.
РИАМО 23 июня в 00:17
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
Футбол
Наставник сборной России Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию страны
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что готов проголосовать за поправки в Конституцию РФ.
LiveResult.Ru 17:03
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Аргументы и Факты 23 июня в 18:56
Здоровье
Директор новосибирской клиники: статистика по COVID-19 занижена в пять раз
Андрушкевич рассказал в эфире программы «Огонек Тайги» о путях заражения коронавирусом в городских больницах и о занижении статистики по коронавирусу.
Тайга.инфо 01:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru 14:29
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Хоккей
«У меня есть опасения ...» Панарин сделал неожиданное заявление по плану НХЛ о возобновлении сезона
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о возобновлении сезона НХЛ.
Спорт-Экспресс 15:55
Здоровье
Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса
Алексей Коновалов считает, что даже после того, как пациента выписывают из медицинского учреждения, ему требуется определенный реабилитационный период.
Evo-rus.com 07:59
Наука
Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера
Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера.
МонаВиста 23 июня в 11:37
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Авто
Автомобили с пробегом подешевели в России
32CARS.ru 06:39
Общество
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Телеведущая Тина Канделаки в Youtube-шоу "Подруги" рассказала, что ее домогался экс-президент Грузии Михаил Саакаашвили.
Ruposters.ru 12:01
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17
Life.ru 23 июня в 08:15