Финансы
РИА НовостиСбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.
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Технологии
Sony заплатит $50 тысяч за поиск критических уязвимостей в PS4
Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.
News.ru 07:19
Здоровье
Еще шесть человек с коронавирусом скончались в Воронежской области
Количество умерших пациентов с Covid-19 в Воронежской области выросло до 39, сообщили в правительстве региона.
Воронежский городской портал 14:03
Происшествия
В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького
Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
Происшествия
В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности
Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
Эхо Москвы 14:33
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу
Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
Недвижимость
Кроме 10 тыс. рублей. Путин предложил еще один «подарок» для семей
Президент России Владимир Путин предложил еще одну меру поддержки для российских семей во время обращения к гражданам, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12:00
Общество
Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра
С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
Политика
Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»
СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 14:28
Политика
Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины
Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
Происшествия
Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину
Софья Кругликова, жена российского актера Михаила Ефремова, выиграла суд у управляющей компании «Жилищник».
Lenta.ru 03:27
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Политика
Финляндия планирует открыть границы с Россией в последнюю очередь
Россия окажется в числе последних стран, куда Финляндия разрешит туристические поездки.
RT на русском 12:16
Футбол
Акинфеев рассказал, в какую европейскую команду мог уехать
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб. Он всю карьеру проводит в составе москвичей.
Спорт-Экспресс 12:14
Общество
ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе
В Европе зафиксирована вспышка новых случаев COVID-19 в то время, как многие страны продолжают ослаблять карантинные меры.
Российская газета 14:20
Общество
В Нижегородской области открыли памятник Сталину
АиФ Нижний Новгород вчера в 15:37
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
Общество
В Краснодарском крае с 27 июня заработают некоторые рестораны
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил с 27 июня открыть расположенные в обособленных зданиях рестораны с отдельным выходом на улицы.
Кубанские новости 05:47
Общество
Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября
Сроки уведомления работников о необходимости выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой продлены до 31 октября включительно.
Российская газета 23 июня в 07:28
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Авто
Новый Genesis G70 сфотографировали без камуфляжа
В четверг, 25 июня, в Сети показали фотографии автомобиля абсолютно без камуфляжа. Снимками поделилось зарубежное издание Autospy.
CarsWeek.ru 04:09
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Политика
Путин не нашел в своем окружении не верящих в Россию людей
РБК вчера в 13:59
Недвижимость
В Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки
В Министерстве финансов России заявили, что расширение программы льготной ипотеки затронет только те кредиты, которые были выданы до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.
Общественное телевидение России 13:14
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Политика
Помпео: ФРГ не считает Россию достаточно серьезной угрозой
Госсекретарь США Майк Помпео завил, что траты ФРГ на оборону говорят о том, что Берлин, в отличие от США, не считает Россию достаточно серьезной угрозой, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:50