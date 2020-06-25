Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.