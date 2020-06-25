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РИА НовостиРИА Новости

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.В источнике
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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Вести.Ruвчера в 04:29

Сбербанк снизил ставки по кредитам

РБКвчера в 04:10

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

РИА Новостивчера в 04:02

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Известиявчера в 04:01

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфаксвчера в 03:44

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.рувчера в 03:34

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

ТАССвчера в 03:26
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Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
BFM.ru09:41
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Прокуратура Нидерландов предложила рассматривать дело MH17 в 2021 году

Прокуратура Нидерландов предлагает начать рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году не осенью нынешнего года, а в феврале-марте 2021 года с учетом времени, которое запросила защита и представители родственников, сообщил прокурор Вард Фердинандуссе на слушаниях в пятницу.
РИА Новости05:03
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Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости06:19
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В Туле задержали брачного афериста из Африки

Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости08:59
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В Одессе задержали «неонацистов» якобы при попытке поджога мечети

В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ, — пишет украинское издание, — В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью.
Новостной фронт09:15
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В Архангельске «черного риелтора» приговорили к пожизненному сроку

Якушину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Федоровой, которая оказала содействие в заключении одной незаконной сделки и убийстве — 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
REGNUM08:58
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