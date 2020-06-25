Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.

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Общество Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19 Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда". 215

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Космос Особая пена поможет убрать мусор из космоса и даже построить жилье на Марсе По оценкам Европейского космического агентства, на околоземной орбите находится около 129 млн осколков, 34 тыс. из которых имеют ширину не менее 10 см. Эти объекты несутся в космосе с огромной скоростью — например, 28 200 км/час на низкой околоземной орбите.

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