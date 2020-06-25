Финансы
РИА НовостиСбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.
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Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой
Московский Комсомолец вчера в 04:19
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за инцидента с теплоходом в Москве
RT на русском 02:28
Авто
Автомобили с ДВС в России предлагают запретить
Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году.
Автоновости дня 00:19
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Общество
Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам блокчейн-платформы
Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам платформы TON, которая не была запущена из-за запрета американского суда.
Ведомости вчера в 15:04
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Общество
ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса
На минувшей неделе в Европе зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 15:35
Футбол
Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу
Советский спорт 02:17
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика
Российский посол в Германии рассказал о ситуации с «Северным потоком — 2»
Власти Германии и немецкие бизнес-круги отвергают логику шантажа и угроз со стороны США из-за "Северного потока — 2", заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
РИА Новости 02:18
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 24 июня в 13:30
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
На Youtube опубликован новый трейлер игры Cyberpunk 2077.
Газета.Ru вчера в 22:50
Космос
Особая пена поможет убрать мусор из космоса и даже построить жилье на Марсе
По оценкам Европейского космического агентства, на околоземной орбите находится около 129 млн осколков, 34 тыс. из которых имеют ширину не менее 10 см. Эти объекты несутся в космосе с огромной скоростью — например, 28 200 км/час на низкой околоземной орбите.
Хайтек 23 июня в 12:04
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Экономика
Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»
Ранее источник ТАСС сообщил, что глава ЕАБР Андрей Бельянинов с 29 июня покидает банк, он был назначен на эту должность 1 декабря 2017 года.
РБК 02:18
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Здоровье
Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды
Диетолог Светлана Соломеина заявила, что минеральная вода в целом полезна для организма, так как содержит необходимые организму микроэлементы.
Моя Москва.онлайн 00:26
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru вчера в 03:03
Армия и оружие
В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023-го.
РИА Новости вчера в 12:58
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя
В ближайшую субботу, 27 июня, жителям республики придется воздержаться от покупки алкоголя.
Уфа1.ру вчера в 06:10