Финансы
РИА НовостиСбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.
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Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя
В ближайшую субботу, 27 июня, жителям республики придется воздержаться от покупки алкоголя.
Уфа1.ру вчера в 06:10
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
Общество
За сутки у 110 человек в Саратовской области выявлен коронавирус
На 25 июня в Саратовской области у 5892 человек подтверждено заражение коронавирусом, из них 2922 человека уже победили недуг, за сутки выздоровели 27 человек.
Kursk.com вчера в 03:06
Армия и оружие
Индия и Китай снова развернули войска на границе
Военные Нью-Дели наблюдают за действиями Пекина в Ладакхе. Индия и Китай снова развернули войска на границе.
Piter.tv 01:50
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Происшествия
От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 24 июня в 09:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам блокчейн-платформы
Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам платформы TON, которая не была запущена из-за запрета американского суда.
Ведомости вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна и Брухуновой
Shraibikus News вчера в 11:31
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Футбол
Артур согласился перейти в «Ювентус»
Спорт-Экспресс вчера в 10:47
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Неожиданный маневр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии привел в замешательство турецких военнослужащих и протурецких боевиков.
Вечерний курьер 01:59
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3
Деловое.ТВ вчера в 08:49
Экономика
Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»
Ранее источник ТАСС сообщил, что глава ЕАБР Андрей Бельянинов с 29 июня покидает банк, он был назначен на эту должность 1 декабря 2017 года.
РБК 02:18
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Авто
Новый Genesis G70 сфотографировали без камуфляжа
В салоне нового Genesis G70 появится новая "приборка" и увеличенный до 10-25-дюймов дисплей информационно-развлекательного комплекса.
32CARS.ru вчера в 07:40
Хоккей
Артемий Панарин: у меня есть опасения за долгосрочное процветание НХЛ
В нынешнем регулярном сезоне российский форвард "Рейнджерс" набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков в 69 играх, заняв третье место в списке бомбардиров НХЛ.
Вести.Ru 01:31
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Здоровье
В Амурской области отметили стабилизацию ситуации по коронавирусу
В разрезе населенных пунктов ситуацию по заболеваемости удалось улучшить в Свободном.
Телепорт 01:40