Финансы

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.
Читать в источнике
Комментировать509

Подробнее о событии

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%

ТАСС02:01

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию

Rambler News Service02:00

ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%

Банки.ру02:00

ВТБ вслед за Сбербанком решил снизить ставки по кредитам

РБК02:00

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

РИА Новостивчера в 04:02

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Известиявчера в 04:01

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфаксвчера в 03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

РИА Новости вчера в 17:54
6,2K
Общество

В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя

В ближайшую субботу, 27 июня, жителям республики придется воздержаться от покупки алкоголя.
Уфа1.ру вчера в 06:10
10
Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
1,5K
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
628
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
5K
Общество

За сутки у 110 человек в Саратовской области выявлен коронавирус

На 25 июня в Саратовской области у 5892 человек подтверждено заражение коронавирусом, из них 2922 человека уже победили недуг, за сутки выздоровели 27 человек.
Kursk.com вчера в 03:06
1,1K
Армия и оружие

Индия и Китай снова развернули войска на границе

Военные Нью-Дели наблюдают за действиями Пекина в Ладакхе. Индия и Китай снова развернули войска на границе.
Piter.tv 01:50
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
9
Происшествия

От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
13
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 24 июня в 09:00
43
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
323
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
398
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
296
Общество

Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам блокчейн-платформы

Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам платформы TON, которая не была запущена из-за запрета американского суда.
Ведомости вчера в 15:04
101
Шоу-бизнес

Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна и Брухуновой

Shraibikus News вчера в 11:31
34
Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
21
Футбол

Артур согласился перейти в «Ювентус»

Спорт-Экспресс вчера в 10:47
Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
167
Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
252
Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
28
Армия и оружие

Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать

Неожиданный маневр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии привел в замешательство турецких военнослужащих и протурецких боевиков.
Вечерний курьер 01:59
Гаджеты

Realme представила смартфон Realme X3

Деловое.ТВ вчера в 08:49
1
Экономика

Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»

Ранее источник ТАСС сообщил, что глава ЕАБР Андрей Бельянинов с 29 июня покидает банк, он был назначен на эту должность 1 декабря 2017 года.
РБК 02:18
6
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
4,4K
Авто

Новый Genesis G70 сфотографировали без камуфляжа

В салоне нового Genesis G70 появится новая "приборка" и увеличенный до 10-25-дюймов дисплей информационно-развлекательного комплекса.
32CARS.ru вчера в 07:40
Хоккей

Артемий Панарин: у меня есть опасения за долгосрочное процветание НХЛ

В нынешнем регулярном сезоне российский форвард "Рейнджерс" набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков в 69 играх, заняв третье место в списке бомбардиров НХЛ.
Вести.Ru 01:31
Гаджеты

Samsung выпустил изогнутый игровой монитор Odyssey G9 нового поколения

АК&М вчера в 09:24
8
Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
234
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
219
Здоровье

В Амурской области отметили стабилизацию ситуации по коронавирусу

В разрезе населенных пунктов ситуацию по заболеваемости удалось улучшить в Свободном.
Телепорт 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное