Финансы

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.
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Сбербанк снизил ставку по потребкредитам до 11,9%

Коммерсантъ04:52

Сбербанк снизил ставки по кредитам

РБК04:10

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

РИА Новости04:02

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Известия04:01

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфакс03:44

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.ру03:34

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

ТАСС03:26
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Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

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Lenta.ru 06:49
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Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
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Общество

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С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
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Политика

Германия собралась стать гегемоном в Европе

На фоне пандемии коронавируса Германия, которая в течение последних десятилетий отказывалась занять роль лидера в регионе, решила пересмотреть свою политику и собралась стать гегемоном в Европе.
Lenta.ru 08:48
Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
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Общество

Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
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Политика

Евросоюз может временно закрыть въезд для жителей России

После открытия границ 1 июля и снятия ограничений, введенных в результате пандемии коронавируса в мире, страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России.
VSE42.RU 23 июня в 23:57
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Авто

Немецкий дистрибьютор Lada просит возобновления поставок машин

Напомним, что официальные поставки машин Lada на европейский рынок были прекращены ещё в прошлом году.
Тарантас Ньюс 06:53
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СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде

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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
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The Wall Street Journal Предложение выглядит особенно странно с учётом того, что Тарантино как раз требовался большой бюджет, и его желания снимать на 70-миллиметровую плёнку, с дальнейшим прокатом картины в отдельных залах, поддерживающих этот формат.
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Наука

Гигантские пятисантиметровые одноклеточные обнаружены в Тихом океане

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В ближайшую субботу, 27 июня, жителям республики придется воздержаться от покупки алкоголя.
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Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос

Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
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В Гааге обвинили лидера Косово в военных преступлениях

В специальной прокуратуре в Гааге подчеркнули, что в преступлениях виновен не только лидер Косово Хашим Тачи, но и экс-спикер косовского парламента Кадри Весели, а также иные лица.
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За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
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Политика

В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ

Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
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Общество

Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
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Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст

Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
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