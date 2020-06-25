Финансы
РИА НовостиСбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.
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Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Футбол
Хавбек «Мальорки» стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги
Soccer.ru вчера в 18:41
Общество
С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений
Губернатор считает, что стоит говорить уже не о режиме самоизоляции, а о режиме повышенной готовности.
Atas.info 04:33
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
RT на русском вчера в 20:39
Недвижимость
Расширение льготной ипотеки в России назвали малоэффективным
Расширение программы Прохоров назвал малоэффективным, заявив, что для реального стимулирования жилищной отрасли необходимо продлить ее как минимум на год.
Lenta.ru 06:49
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Политика
Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»
Газета.Ru 08:33
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Политика
Германия собралась стать гегемоном в Европе
На фоне пандемии коронавируса Германия, которая в течение последних десятилетий отказывалась занять роль лидера в регионе, решила пересмотреть свою политику и собралась стать гегемоном в Европе.
Lenta.ru 08:48
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Общество
Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
Политика
Евросоюз может временно закрыть въезд для жителей России
После открытия границ 1 июля и снятия ограничений, введенных в результате пандемии коронавируса в мире, страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России.
VSE42.RU 23 июня в 23:57
Авто
Немецкий дистрибьютор Lada просит возобновления поставок машин
Напомним, что официальные поставки машин Lada на европейский рынок были прекращены ещё в прошлом году.
Тарантас Ньюс 06:53
Происшествия
СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде
РИА Новости 07:50
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Политика
Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Кино
Тарантино предлагали выпустить «Омерзительную восьмёрку» для iPhone
The Wall Street Journal Предложение выглядит особенно странно с учётом того, что Тарантино как раз требовался большой бюджет, и его желания снимать на 70-миллиметровую плёнку, с дальнейшим прокатом картины в отдельных залах, поддерживающих этот формат.
Игромания.ру вчера в 10:21
Наука
Гигантские пятисантиметровые одноклеточные обнаружены в Тихом океане
Четыре ранее неизвестных вида и два новых рода гигантских одноклеточных, обнаруженных в Тихом океане описала группа ученых в статье, опубликованной 4 июня на sciencedirect.com.
ИА Красная Весна 04:52
Общество
В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя
В ближайшую субботу, 27 июня, жителям республики придется воздержаться от покупки алкоголя.
Уфа1.ру 06:10
Общество
Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
Газета.Ru 08:48
Политика
В Гааге обвинили лидера Косово в военных преступлениях
В специальной прокуратуре в Гааге подчеркнули, что в преступлениях виновен не только лидер Косово Хашим Тачи, но и экс-спикер косовского парламента Кадри Весели, а также иные лица.
Evo-rus.com 08:27
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн 23 июня в 10:35
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48