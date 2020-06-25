Финансы
Российская газетаСбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт
Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
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Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
РИА Новости вчера в 04:10
Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
РИА Новости 04:33
Общество
Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
Энергетика
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Несмотря на позитивные сдвиги, эксперты предрекли мрачное будущее для сланцевой отрасли США, которая столкнулась с мощным падением нефтедобычи, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков с женой и 5-летней дочерью посетил парад Победы
Вместе с семьей Дмитрий Песков посетил праздничный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Летидор вчера в 05:42
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Экс-директор Элины Быстрицкой получила 3,5 года колонии
Замоскворецкий районный суд столицы приговорил в четверг, 25 июля, бывшего продюсера народной артистки СССР Элины Быстрицкой Ксению Рубцову к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.
Известия 09:46
Армия и оружие
Захарова: Поставки США вооружений Киеву усугубляют конфликт в Донбассе
Владимир Песня / РИА Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки Вашингтоном вооружений Киеву ведут к усугублению конфликта в Донбассе.
РЕН ТВ 10:33
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и получила сотрясение
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга.
Газета.Ru 10:41
Общество
Огромное облако пыли из Сахары пересечет Атлантику и попадет в Мексику
Огромное облако пыли из африканской пустыни Сахара пересечет Атлантический океан и доберется до Мексики во вторник, 23 июня.
Известия 22 июня в 23:39
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично как и предыдущие подобные ноты, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России.
ToDay News Ufa вчера в 03:51
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 04:14
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Интернет
В Google стали автоматически удалять данные пользователей
Компания Google решила наладить автоматическое удаление данных пользователей.
News.ru вчера в 20:03
Игры
Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire
Игромания.ру вчера в 09:54
Футбол
«Ювентус» согласовал с «Барселоной» условия перехода Артура
Вести.Ru 23 июня в 14:40
Политика
Ветеран ВОВ отреагировал на слова Путина о Победе
В телетрансляцию с парада попала реакция одного из ветеранов, когда тот отреагировал на речь президента.
ИнфоСМИ вчера в 12:59
Футбол
«Аталанта» победила «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Кино
Японский робот Эрика снимется в фильме
Газета.Ru 09:29
Политика
Посол оценил возможность открытия границ ЕС для россиян с 1 июля
Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Россия вряд ли войдёт в список стран, для которых государства Евросоюза откроют свои границы с 1 июля.
RT на русском 11:30
Общество
Компания Audi разорвала контракт с Собчак
Дочь коммуниста считает, что скрытый подтекст протестов в Америке это борьба с богатыми Немецкая компания Audi разорвала контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак в связи с ее неоднократными расистскими постами в социальных сетях.
Inc-news.ru 02:13
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 08:30
Общество
С 27 июня в Краснодарском крае заработают рестораны с отдельным входом
С 27 июня на Кубани возобновят работу рестораны, имеющие отдельный вход.
АиФ Краснодар 05:58
Здоровье
Диетолог перечислила опасные для употребления в жару напитки
Врач-диетолога Елена Соломатина перечислила опасные для употребления в жару напитки.
Газета Кемерова 22 июня в 20:26