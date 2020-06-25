Финансы

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.
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Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Известиявчера в 04:01

Сбербанк снизил ставки по кредитам

РБКвчера в 04:10

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

РИА Новостивчера в 04:02

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Вести.Ruвчера в 04:29

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфаксвчера в 03:44

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.рувчера в 03:34

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

ТАССвчера в 03:26
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:27, Ашберн
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Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров.
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Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях

Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
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Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения

Боевой вертолет Ми-24 будет модернизирован, его испытания завершатся в 2021 году, сообщил журналистам генеральный директор АО "Рычаг" (входит в КРЭТ Ростеха) Алексей Панин.
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По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов.
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Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе

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РИА Новости 05:05
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
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Экономика

Российские банки начали увеличивать запасы золота

В начале ноября прошлого года у российских банков было на балансе 109,1 тонн золота, но потом эти объемы уменьшились на 32,75% или 35,7 тонн.
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Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

Коммерсантъ вчера в 13:10
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Происшествия

СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов

Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
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Общество

ЦИК России сообщила о DDOS-атаке на свой сайт

«Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDOS-атака», ― говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Центризбиркома.
Известия 07:00
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Общество

Более 10 миллионов человек проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Свыше десяти миллионов человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России, следует из данных ЦИК.
Вечерняя Москва 05:33
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Футбол

Все клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона

Все клубы российской футбольной Премьер-лиги могут обязать находиться (жить) на своих базах до конца нынешнего сезона.
BetOn 05:52
Экономика

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

Центральный банк России продлил ряд регуляторных послаблений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:06
Происшествия

Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушили

Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
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Половина россиян не стали бы делать прививку от коронавируса

По информации исследования фонда «Общественное мнение», 6% опрошенных затруднились ответить на вопрос о том, сделали бы они прививку от коронавируса или нет.
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В Благовещенске кафе с уличными верандами откроются 10 июля

С 10 июля в Благовещенске могут окткрыться кафе с уличными верандами.
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Энергетика

Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus.
Коммерсантъ 06:29
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Здоровье

Онколог назвал вызывающий рак продукт

Врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно может вызвать рак.
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Происшествия

В Махачкале задержан руководитель регоператора по обращению с отходами

Арестованный обвиняется в краже денeжных срeдств, сэкономлeнных при вывозе твeрдых бытoвых отходов.
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
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Минтранс объявил сроки возобновления международного авиасообщения

25 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил о том, что глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России.
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В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
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Лолита через суд выселяет бывшего мужа

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