Финансы
РИА НовостиСбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.
Читать в источнике
Оценить611
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 00:45, Ашберн
Происшествия
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ
Известия вчера в 20:18
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа
Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
Общество
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.
РИА Новости вчера в 20:49
Общество
Стало известно о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
«По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.
Известия вчера в 22:00
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся музей Горького
Пожар в нижегородском Литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде локализован на площади 500 кв. м. Пожарные спасают экспонаты, сообщили в МЧС.
Известия вчера в 13:22
Общество
Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства»
Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса.
REGNUM вчера в 22:39
Общество
В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе
Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС вчера в 17:14
Политика
В Конгрессе США проголосуют за создание нового штата
Палата представителей Конгресса США в эту пятницу устроит голосование по статусу столицы страны.
Газета.Ru вчера в 23:41
Наука
Облысение может быть фактором риска заражения COVID-19
Специалисты отмечают, что фактором риска коронавируса может быть и облысение.
Evo-rus.com 24 июня в 13:44
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 24 июня в 09:00
Общество
Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый»
Компания Unilever решила больше не использовать на этикетках своих товаров по уходу за кожей слова «бледный», «белый» и «светлый» и производные от них.
РБК вчера в 22:34
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК вчера в 05:33
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Космос
При слиянии черных дыр может излучаться свет
Индикатор вчера в 10:07
Политика
Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил
Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
Гаджеты
OnePlus показала свой самый дешевый телевизор
iXBT.com вчера в 22:58
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости вчера в 12:49
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 24 июня до 68,84 рубля
Банк России установил на 24 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 68,8376 рубля, что на 64,59 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС 23 июня в 06:18
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 613 тыс. (7113 за сутки).
РБК 00:30