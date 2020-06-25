Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,1K

Общество Стало известно о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19 «По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев. 20

Происшествия В Нижнем Новгороде загорелся музей Горького Пожар в нижегородском Литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде локализован на площади 500 кв. м. Пожарные спасают экспонаты, сообщили в МЧС. 28

Общество Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства» Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса. 13

Политика Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. 1,3K

Общество Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый» Компания Unilever решила больше не использовать на этикетках своих товаров по уходу за кожей слова «бледный», «белый» и «светлый» и производные от них. 9

Политика Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.

Общество Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук. 975

Политика Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. 4

Энергетика ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран. 9

Политика Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным. 23

Шоу-бизнес Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни. 23