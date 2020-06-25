Финансы
РБКСбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9 до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
Начальника колонии-поселения под Орлом подозревают в получении взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии-поселения в селе Шахово Орловской области (КП-3) по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК России по региону.
ТАСС вчера в 16:06
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Происшествия
В Саратове сотруднице цеха в «Жировом комбинате» оторвало руку
Вчера, 25 июня, в Ленинском районе Саратова 55-летняя сотрудница АО «Жировой комбинат» получила тяжелую производственную травму – ей оторвало руку.
Четвертая Власть 00:43
Общество
Участники испытаний вакцины от коронавируса рассказали о самочувствии
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Общество
Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru вчера в 12:38
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Происшествия
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости вчера в 05:06
Космос
В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю
Корабль Crew Dragon вернется на Землю в начале августа, заявил заместитель руководителя программы коммерческих полетов НАСА Стивен Стич 24 июня на брифинге.
ИА Красная Весна 24 июня в 15:54
Армия и оружие
Захват турками авиабазы «Джуфра» в Ливии заставит Египет вмешаться
Захват турецкими военными и силами Правительства национального согласия Ливии авиабазы Джуфра может повлечь за собой вмешательство в конфликт Египта, заявляет генерал-майор Вооружённых сил Египта Мохаммед Кашкуш.
Хакасия-Информ 00:54
Политика
В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат
Ранее президент Дональд Трамп назвал Вашингтон полностью принадлежащим демократам, и отмечал, что только очень глупые республиканцы будут голосовать за изменение его статуса.
Российская газета вчера в 22:44
Общество
65 детей болеют коронавирусом в Иркутской области
65 детей болеют коронавирусом в Иркутской области по состоянию на 26 июня.
ИА Альтаир 00:38
Политика
Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина
Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело 24 июня в 11:13
Гаджеты
Honor показала смартфон Honor Play 4e
Сегодня компания Honor поделилась с фанатами новым изображением бюджетного смартфона Honor Play 4e.
ITZine.ru 02:16
Здоровье
Воронежский губернатор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Глава Воронежской области Александр Гусев заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 02:03
Шоу-бизнес
Кристина Асмус лично раскрыла причину развода с Харламовым
Ранее актриса говорила о том, что не стала бы «хайпить» на теме отношений с мужем. К решению о разводе Кристина с Гариком шли уже давно.
7Дней.ру 02:00
Футбол
Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу
Советский спорт 02:17
Футбол
Месси забил всего 4 гола командам из топ-10 Примеры в этом сезоне
Как сообщил источник, 33-летний аргентинский футболист забил большую часть своих голов в ворота команд, находящихся в нижней половине турнирной таблицы Примеры, - это 17 мячей.
Евро-футбол.ру 01:59
Футбол
«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом
Напомним, что ранее в «Ростове» было выявлено шесть заболевших, из-за чего команда Карпина сыграла гостевой матч предыдущего тура с «Сочи» молодежным составом, проиграв со счетом 10:1.
ODDS.ru вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Фотограф Роман Родин показал фигуру Пугачевой в купальнике
Снимок на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин.
Экономика сегодня вчера в 09:32
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
В продаже есть несколько ламп, которые очищают поверхности от вирусов и патогенов в лабораториях и на предприятиях пищевой промышленности именно с помощью такого излучения.
Вести.Ru вчера в 12:20
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Финансы
Фунт стерлингов назвали валютой развивающейся страны
Фунт стерлингов, национальная валюта Великобритании, в последнее время ведет себя как валюта развивающейся страны.
Lenta.ru 01:02
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news вчера в 08:26