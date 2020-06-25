Финансы

РБКРБКСбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9 до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
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ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%

ТАСС02:01

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию

Rambler News Service02:00

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфаксвчера в 03:44

ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%

Банки.ру02:00

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

РИА Новостивчера в 04:02

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Известиявчера в 04:01

ВТБ вслед за Сбербанком решил снизить ставки по кредитам

РБК02:00
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Происшествия

Начальника колонии-поселения под Орлом подозревают в получении взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии-поселения в селе Шахово Орловской области (КП-3) по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК России по региону.
ТАСС вчера в 16:06
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

Коммерсантъ вчера в 13:10
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Происшествия

В Саратове сотруднице цеха в «Жировом комбинате» оторвало руку

Вчера, 25 июня, в Ленинском районе Саратова 55-летняя сотрудница АО «Жировой комбинат» получила тяжелую производственную травму – ей оторвало руку.
Четвертая Власть 00:43
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Общество

Участники испытаний вакцины от коронавируса рассказали о самочувствии

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
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Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ вчера в 10:02
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Общество

Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru вчера в 12:38
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,7K
Происшествия

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
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Политика

Япония направила России представление из-за геологоразведки у Курил

РБК 01:56
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Происшествия

В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости вчера в 05:06
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Происшествия

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

ТАСС 02:16
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Космос

В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю

Корабль Crew Dragon вернется на Землю в начале августа, заявил заместитель руководителя программы коммерческих полетов НАСА Стивен Стич 24 июня на брифинге.
ИА Красная Весна 24 июня в 15:54
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Армия и оружие

Захват турками авиабазы «Джуфра» в Ливии заставит Египет вмешаться

Захват турецкими военными и силами Правительства национального согласия Ливии авиабазы Джуфра может повлечь за собой вмешательство в конфликт Египта, заявляет генерал-майор Вооружённых сил Египта Мохаммед Кашкуш.
Хакасия-Информ 00:54
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Политика

В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат

Ранее президент Дональд Трамп назвал Вашингтон полностью принадлежащим демократам, и отмечал, что только очень глупые республиканцы будут голосовать за изменение его статуса.
Российская газета вчера в 22:44
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Общество

65 детей болеют коронавирусом в Иркутской области

65 детей болеют коронавирусом в Иркутской области по состоянию на 26 июня.
ИА Альтаир 00:38
Политика

Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина

Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело 24 июня в 11:13
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Гаджеты

Honor показала смартфон Honor Play 4e

Сегодня компания Honor поделилась с фанатами новым изображением бюджетного смартфона Honor Play 4e.
ITZine.ru 02:16
Здоровье

Воронежский губернатор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 02:03
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус лично раскрыла причину развода с Харламовым

Ранее актриса говорила о том, что не стала бы «хайпить» на теме отношений с мужем. К решению о разводе Кристина с Гариком шли уже давно.
7Дней.ру 02:00
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Футбол

Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу

Советский спорт 02:17
Футбол

Месси забил всего 4 гола командам из топ-10 Примеры в этом сезоне

Как сообщил источник, 33-летний аргентинский футболист забил большую часть своих голов в ворота команд, находящихся в нижней половине турнирной таблицы Примеры, - это 17 мячей.
Евро-футбол.ру 01:59
Футбол

«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Напомним, что ранее в «Ростове» было выявлено шесть заболевших, из-за чего команда Карпина сыграла гостевой матч предыдущего тура с «Сочи» молодежным составом, проиграв со счетом 10:1.
ODDS.ru вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Фотограф Роман Родин показал фигуру Пугачевой в купальнике

Снимок на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин.
Экономика сегодня вчера в 09:32
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Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

В продаже есть несколько ламп, которые очищают поверхности от вирусов и патогенов в лабораториях и на предприятиях пищевой промышленности именно с помощью такого излучения.
Вести.Ru вчера в 12:20
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Финансы

Фунт стерлингов назвали валютой развивающейся страны

Фунт стерлингов, национальная валюта Великобритании, в последнее время ведет себя как валюта развивающейся страны.
Lenta.ru 01:02
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news вчера в 08:26
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