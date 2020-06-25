Финансы

ИзвестияИзвестияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — приводит ТАСС текст пресс-релиза банка. При этом фиксированная ставка в 11,9% будет действовать на кредиты от 1 млн рублей.
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Сбербанк снизил ставку по потребкредитам до 11,9%

Коммерсантъ04:52

Сбербанк снизил ставки по кредитам

РБК04:10

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.ру03:34

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Известия04:01

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфакс03:44

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

РИА Новости04:02

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

ТАСС03:26
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Общество

Режим ограничений из-за коронавируса продлят в Новосибирске с 1 июля

В Новосибирской области готовятся продлить режим ограничений из-за коронавируса с 1 июля.
АиФ Новосибирск 04:50
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Лукашенко хочет обсудить с Путиным внешнее вмешательство в выборы

Минск, 25 июня 2020, 13:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вмешательством извне в белорусские президентские выборы.
REGNUM 06:37
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Политика

МВД России объявило в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого

МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.
ТАСС 07:31
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Общество

Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

Журналист "Дождя" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 06:55
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Общество

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
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Новым главой Россотрудничества стал внук Примакова

Новым руководителем Россотрудничества — агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом — стал депутат и тележурналист Евгений Примаков.
РБК 07:15
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Общество

Минкультуры РФ: Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля

Дата возможного открытия кинотеатров 15 июля обсуждалась ранее, в связи с выходом нового фильма Кристофера Нолана "Довод".
Российская газета 05:52
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
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Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 05:28
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
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Здоровье

В Саратове у скончавшегося медика был подтвержден коронавирус

У скончавшейся 53-летней заведующей отделения городской больницы №1 Саратова был положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ Саратов 06:50
Экономика

Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru 23 июня в 05:40
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Политика

Песков рассказал, как проголосовал по поправкам в Конституцию

Представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в голосовании по поправкам в Основной закон РФ по пути на работу.
News.ru 07:53
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Авто

В России снизились цены на автомобили с пробегом

Стоимость авто с пробегом в последние месяцы не увеличилась, а в отдельных регионах РФ такие машины даже подешевели.
CarsWeek.ru 06:45
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Общество

Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме

РИА Новости вчера в 09:12
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Политика

Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня опроверг информацию о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко уехал сразу после парада Победы на Красной площади.
Известия вчера в 18:47
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Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Общество

Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав флота в 2022 году

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" будет возвращен в состав ВМФ России после завершения ремонта в 2022 году, передает "Интерфакс" слова президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Газета.Ru 05:01
Энергетика

Грузия поручила австрийцам искать нефть и газ в Черном море

Крупнейшая в Центральной Европе австрийская нефтяная компания OMV выиграла тендер и будет искать и добывать нефть и газ на грузинском шельфе Черного моря, заявила министр экономики Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 06:03
Общество

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям 2014 года

Суд отклонил апелляцию российского банка по ограничениям, которые были введены в 2014 году из-за событий на Украине.
ФАН 06:42
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Политика

Песков: Россия пока не приняла решение об открытии границ

Пресс-секретарь подчеркнул, что вопросы открытия границ обсуждаются с зарубежными лидерами.
Интерфакс 06:06
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Шоу-бизнес

Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа

РИА Новости 05:27
Футбол

В ФК «Оренбург» произошла вспышка коронавируса

Ранее журналист телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
РБК 07:51
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Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
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Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Места в детском саду положены на дошкольников по закону, и за отказ парламентарий предлагает установить для родителей ежемесячную выплату в размере регионального минимального размера оплаты труда.
Российская газета 02:47
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Наука

В Индийском океане обнаружен новый континент

Команда французских и австралийских ученых пришла к такому выводу, когда изучала состав пород архипелага Кергелен в Индийском океане.
Популярная механика 22 июня в 11:17
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Происшествия

СК возбудил дело после обнаружения пятерых младенцев в Москве

Московский Комсомолец 23 июня в 09:29
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Общество

Госдума может установить право собственности на телефонные номера

Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
REGNUM 00:19
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Технологии

Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня

Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 05:18
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