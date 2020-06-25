Финансы
ИзвестияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — приводит ТАСС текст пресс-релиза банка. При этом фиксированная ставка в 11,9% будет действовать на кредиты от 1 млн рублей.
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Общество
Режим ограничений из-за коронавируса продлят в Новосибирске с 1 июля
В Новосибирской области готовятся продлить режим ограничений из-за коронавируса с 1 июля.
АиФ Новосибирск 04:50
Политика
Лукашенко хочет обсудить с Путиным внешнее вмешательство в выборы
Минск, 25 июня 2020, 13:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вмешательством извне в белорусские президентские выборы.
REGNUM 06:37
Политика
МВД России объявило в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого
МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.
ТАСС 07:31
Общество
Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды
Журналист "Дождя" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 06:55
Общество
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Политика
Новым главой Россотрудничества стал внук Примакова
Новым руководителем Россотрудничества — агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом — стал депутат и тележурналист Евгений Примаков.
РБК 07:15
Общество
Минкультуры РФ: Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля
Дата возможного открытия кинотеатров 15 июля обсуждалась ранее, в связи с выходом нового фильма Кристофера Нолана "Довод".
Российская газета 05:52
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
Здоровье
В Саратове у скончавшегося медика был подтвержден коронавирус
У скончавшейся 53-летней заведующей отделения городской больницы №1 Саратова был положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ Саратов 06:50
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru 23 июня в 05:40
Политика
Песков рассказал, как проголосовал по поправкам в Конституцию
Представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в голосовании по поправкам в Основной закон РФ по пути на работу.
News.ru 07:53
Авто
В России снизились цены на автомобили с пробегом
Стоимость авто с пробегом в последние месяцы не увеличилась, а в отдельных регионах РФ такие машины даже подешевели.
CarsWeek.ru 06:45
Общество
Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме
РИА Новости вчера в 09:12
Политика
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня опроверг информацию о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко уехал сразу после парада Победы на Красной площади.
Известия вчера в 18:47
Общество
Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав флота в 2022 году
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" будет возвращен в состав ВМФ России после завершения ремонта в 2022 году, передает "Интерфакс" слова президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Газета.Ru 05:01
Энергетика
Грузия поручила австрийцам искать нефть и газ в Черном море
Крупнейшая в Центральной Европе австрийская нефтяная компания OMV выиграла тендер и будет искать и добывать нефть и газ на грузинском шельфе Черного моря, заявила министр экономики Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 06:03
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям 2014 года
Суд отклонил апелляцию российского банка по ограничениям, которые были введены в 2014 году из-за событий на Украине.
ФАН 06:42
Политика
Песков: Россия пока не приняла решение об открытии границ
Пресс-секретарь подчеркнул, что вопросы открытия границ обсуждаются с зарубежными лидерами.
Интерфакс 06:06
Футбол
В ФК «Оренбург» произошла вспышка коронавируса
Ранее журналист телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
РБК 07:51
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Места в детском саду положены на дошкольников по закону, и за отказ парламентарий предлагает установить для родителей ежемесячную выплату в размере регионального минимального размера оплаты труда.
Российская газета 02:47
Наука
В Индийском океане обнаружен новый континент
Команда французских и австралийских ученых пришла к такому выводу, когда изучала состав пород архипелага Кергелен в Индийском океане.
Популярная механика 22 июня в 11:17
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения пятерых младенцев в Москве
Московский Комсомолец 23 июня в 09:29
Общество
Госдума может установить право собственности на телефонные номера
Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
REGNUM 00:19
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Технологии
Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня
Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 05:18