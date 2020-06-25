Финансы

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Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.
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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Вести.Ru04:29

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфакс03:44

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

РИА Новости04:02

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Известия04:01

Сбербанк снизил ставки по кредитам

РБК04:10

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.ру03:34

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

ТАСС03:26
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