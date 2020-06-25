Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruСбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1%

На кредиты от 1 млн рублей вводятся фиксированные ставки 11,9%. Если в Сбербанке рефинансировать кредит от 300 тыс. до 1 млн рублей, то фиксированная ставка составит 12,9%. При рефинансировании кредитов от 1 млн рублей ставка снизится 11,9%. При этом ставки не будут зависеть от получения зарплаты или пенсии на карту банка.
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Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

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