Экономика
RuNews24.ruСбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1%
На кредиты от 1 млн рублей вводятся фиксированные ставки 11,9%. Если в Сбербанке рефинансировать кредит от 300 тыс. до 1 млн рублей, то фиксированная ставка составит 12,9%. При рефинансировании кредитов от 1 млн рублей ставка снизится 11,9%. При этом ставки не будут зависеть от получения зарплаты или пенсии на карту банка.
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Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Политика
Киев начал переговоры об особом статусе Донбасса
Официальный Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали диалог о проекте закона об особом статусе Донбасса.
URA.Ru 25 июня в 23:43
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
В компании пока не комментируют данные изменения прайса, тогда как в ближайшее время может состояться официальный анонс улучшенного кроссовера Haval F7.
Rusargument 09:48
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Футбол
Рубин — Локомотив 0:2 (1-й тайм)
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МК-Спорт 09:54
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
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Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем аккаунте Facebook опубликовал видео испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360 МЦ «Нептун», которая была разработана в киевском конструкторском бюро «Луч».
Военное дело 06:27
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает ОВД-Инфо.
Коммерсантъ 10:56
Общество
«Пионер» отверг связь смерти главы компании с ее финансовым состоянием
Смерть генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина не связана с деятельностью застройщика и ее финансовым состоянием.
РБК 09:25
Футбол
Роналдо был лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Но Феномена обошел Клозе
На победном ЧМ-2002 Роналдо стал лучшим бомбардиром с 8 мячами, а на ЧМ-2006 поразил ворота соперников трижды.
Спорт-Экспресс 07:18
Политика
Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией
По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
Игры
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
RuNews24.ru 06:01
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
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Культура
Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде
24 июня на главной высоте России состоялось незабываемое мероприятие: необыкновенная атмосфера, звук, феерия цвета – все это навсегда останется в памяти тех, кто присутствовал на Мамаевом кургане.
Evo-rus.com 01:05
Общество
Врач опроверг популярные мифы о чае
Гастроэнтеролог пояснил, что общепринятое заявление о том, что гипертоникам полезнее пить чай зеленый, а не черный, также спорно.
ТК Звезда 10:09
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Футбол
ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Объявлен состав московского "Динамо" на матч 24-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА, сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.
РИА Новости 11:02
Общество
Россия возобновит авиарейсы в дальнее зарубежье не раньше августа
Обстановка в СНГ стабилизируется.
Финмаркет 09:53
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
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Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 08:42
Общество
Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса
Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории.
РИА Новости 07:04
Общество
МЧС предупредило о скором усилении ветра и грозе в Подмосковье
Ухудшение погоды ожидается до 20.00 мск субботы, 27 июня. Синоптики прогнозируют дождь, грозу и ветер с порывами до 12-17 м/с.
Газета.Ru 07:47
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Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля?
Прогнозы на 4 июля 2020 год не самые радужные, многие издания предвещают войну, конец света и гибель человечества от смертельного вируса.
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