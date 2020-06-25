Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9% до 11,9%. Об этом сообщили журналу «Компания» в пресс-службе банка. Снижение ставки затронуло кредиты без обеспечения, займы под поручительство и кредиты на рефинансирование.

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 11,9%

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