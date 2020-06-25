Экономика
КомпанияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 11,9%
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9% до 11,9%. Об этом сообщили журналу «Компания» в пресс-службе банка. Снижение ставки затронуло кредиты без обеспечения, займы под поручительство и кредиты на рефинансирование.
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Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Наука
На дне Марианской впадины обнаружено ртутное загрязнение
Во время научной конференции Goldschmidt экологи из Франции и Китая рассказали о том, как после сбора образцов грунта и воды с донных поверхностей Марианской впадины, они обнаружили немалое количество метилированной ртути.
Live24 вчера в 03:27
Общество
Власти Крыма смягчили требования к отдыхающим в санаториях
В Крыму сообщили о смягчении требований к отдыхающим в санаториях.
Радио Маяк 09:59
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости вчера в 09:46
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
Авто
Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в Москве и Петербурге
Что касается аналогичной процедуры в Северной столице, то и там чешский кроссовер Skoda Karoq является лидером по стоимости прохождения техобслуживания.
RuNews24.ru 07:20
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Происшествия
На проезжей части Хорошевского шоссе в Москве провалился грунт
В столице провалился грунт на проезжей части Хорошевского шоссе в районе д. 39 стр. 1. Об этом Центр организации дорожного движения сообщил в Twitter.
РБК 06:27
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Армия и оружие
Россия отправила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С»
Территория новостей 05:44
Происшествия
Суд арестовал на два месяца астраханку по делу об убийстве ее сына
Заподозренной в убийстве сына жительнице Астрахани предъявлено обвинение, суд арестовал ее на два месяца.
Кавказский узел 05:08
Космос
Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом
Если теория астрофизиков и Селигмана соответствуют истине, то загадочный астероид - это первый водородный айсберг.
OAnews 24 июня в 14:09
Общество
Врач оценил риск заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого пациента с коронавирусом на полуострове, проанализировал вероятность заболеть COVID-19 на курорте.
BFM.ru 05:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Армия и оружие
Американский адмирал испугался подлодок из РФ в Средиземном море
Об угрозе подлодок из России в Средиземном море предупредил командующий Военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
РЕН ТВ 10:46
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Общество
Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям
С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Политика Сегодня 11:48
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Наследники английского писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix. Иск поступил в федеральный окружной суд штата Нью-Мексико.
Культуромания 08:28
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Общество
В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию
Голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня по всей стране и продлится до 1 июля.
Piter.tv 09:46
Политика
Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим
По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым 25 июня в 17:00
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
Футбол
Роббен возобновил карьеру и вернулся в «Гронинген»
Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Арьен Роббен возобновил профессиональную карьеру и подписал контракт с голландским клубом «Гронинген».
RT на русском 11:39
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости вчера в 01:50
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00