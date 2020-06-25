Экономика
КомпанияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 11,9%
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9% до 11,9%. Об этом сообщили журналу «Компания» в пресс-службе банка. Снижение ставки затронуло кредиты без обеспечения, займы под поручительство и кредиты на рефинансирование.
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Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:30
Политика
Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
Общество
Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании
Представитель Гидрометцентра России рассказал об аномальном похолодании; особенно сильно изменится температура в Москве и в Подмосковье.
Сиб.фм вчера в 06:43
Авто
России предлагают отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2030 году
Реализацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания предлагают запретить на территории РФ.
Новые автомобили вчера в 00:42
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Происшествия
В Москве задержали водителя за попытку дать взятку в 300 тысяч рублей
В Москве водитель попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД в размере 300 тысяч рублей, чтобы не проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.
Газета.Ru 05:26
Единоборства
Гвоздик объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объяснил, почему решил закончить карьеру.
Спорт-Экспресс 05:30
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
Политика
Трамп подписал указ о защите памятников в США
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.
ТАСС вчера в 19:05
Общество
Глава «Руси сидящей» Ольга Романова сообщила о закрытии фонда
О фонде: "Русь сидящая" оказывает помощь заключенным и их семьям с 2008 года. Романова — основательница организации.
Snob.ru вчера в 15:54
Общество
Обновлены данные распространения коронавируса по регионам России
В России за последние сутки подтверждено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионах.
Вести Подмосковья 05:08
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
Армия и оружие
Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400
Piter.tv вчера в 02:07
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Россия перенесла закладку авианосцев за 100 миллиардов рублей
В апреле агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что крымский «Залив» построит два универсальных десантных корабля (УДК) примерно за 100 миллиардов рублей.
Lenta.ru 04:28
Футбол
«Рома» сделала предложение Кавани
Как сообщает Сalciomercato со ссылкой на уругвайского журналиста Гонсало Рончи, римляне уже сделали предложение 33-летнему бомбардиру.
Sport24.ru 00:05
Общество
На Украине констатировали угрозу развития эпидемии в «гиперболическом масштабе»
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за «угрозы развития эпидемии в гиперболическом масштабе» в отдельных городах и регионах страны могут вновь остановить работу метро и другого общественного транспорта.
Lenta.ru 04:20
Футбол
Форвардом ЦСКА Чаловым заинтересовались три клуба Германии
Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
Вести.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Общество
«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу
Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Экономика
В Краснодаре с 1 июля 2020 года подорожают услуги ЖКХ
Грядет очередное повышение тарифов ЖКХ. Уже с 1 июля в Краснодаре начнут по-новому рассчитывать стоимость коммунальных услуг.
Царьград 03:26
Общество
В России зарегистрировали 188 новых смертей от коронавируса
В России за прошедшие сутки в результате заражения коронавирусом скончались еще 188 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
РБК 03:53
Гаджеты
Глава бренда Xiaomi показал свои любимые смартфоны
Замыкает список из трех любимых устройств главы бренда Xiaomi модель Mi Mix 2, получившая керамический корпус.
Дни24 вчера в 05:11
Происшествия
Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Иркутской области
Сотрудники ГИБДД в Заларинском районе Иркутской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека и один получил травмы.
ТАСС 03:26
Общество
Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля
Власти Иркутской области приняли решение о продлениии режима самоизоляции в регионе до 12 июля, сообщает в субботу оперштаб региона.
ТАСС 03:56
Космос
Астрономический календарь
В нынешнем светлом ночном небе Луна остается самым востребованным объектом для астрономов-любителей.
ТЕРА-студия 25 июня в 03:34