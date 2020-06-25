Экономика

КомпанияКомпанияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 11,9%

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9% до 11,9%. Об этом сообщили журналу «Компания» в пресс-службе банка. Снижение ставки затронуло кредиты без обеспечения, займы под поручительство и кредиты на рефинансирование.
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Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

РИА Новости25 июня в 06:07

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

ТАСС25 июня в 05:20

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Интерфакс25 июня в 03:44

Сбербанк снизил ставки по кредитам

РБК25 июня в 04:09

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Известия25 июня в 04:01

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Вести.Ru25 июня в 04:29

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.ру25 июня в 03:34
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Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
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РБК 05:10
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Политика

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CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

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В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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