Экономика
КомпанияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 11,9%
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9% до 11,9%. Об этом сообщили журналу «Компания» в пресс-службе банка. Снижение ставки затронуло кредиты без обеспечения, займы под поручительство и кредиты на рефинансирование.
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Общество
Ростуризм опубликовал список стран с ограничением на въезд
Российское Федеральное агентство по туризму опубликовало список стран, в которых действуют ограничения на въезд из-за границы в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
ToDay News Ufa 06:16
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Футбол
«Эспаньол» отправил в отставку третьего тренера по ходу сезона
Абелардо стал третьим тренером, которого «Эспаньол» уволил в этом сезоне после Давида Гальего и Пабло Мачина.
ProstoProSport 06:58
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
РБК 06:33
Происшествия
Видеозапись нападения солдата на машину ФСО появилась в сети
Общественная служба новостей вчера в 01:04
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Путешествия
Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж
Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
Интерфакс 06:14
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России более 4 тыс. автомобилей
Известия вчера в 11:07
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее и съемочную группу в Среднеуральском монастыре
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группа было совершено нападение в Среднеуральском монастыре Свердловской области.
Газета.Ru 07:33
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛ
Российская газета 06:57
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Политика
Макрон сообщил о намерении вскоре посетить Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что диалог Парижа с Москвой продвигается и он вскоре намерен посетить Россию.
ТАСС 07:09
Общество
Депутат прокомментировал отказ Минтруда в выплатах на взрослых детей
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин раскритиковал отказ Минтруда распространить выплаты на детей 16 и 17 лет, мотивированный тем, что подростки этого возраста могут устроиться на работу.
РИА Новости 06:36
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
Вести.Ru вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
Газета.Ru 06:43
Космос
Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету
В новой разработке будет предусмотрено применение возвращаемой первой ступени, которую можно будет использовать неоднократно.
Военное дело вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform 25 июня в 13:06
Происшествия
Намеренно обливший людей водой из лужи водитель Lexus извинился
Во Владивостоке молодой человек за рулем Lexus намеренно облил людей на тротуаре водой из лужи после сильного ливня, а потом извинился за свой поступок.
Взгляд.ру 07:18
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Технологии
В сети выставили на продажу данные 5 млн учащихся Skyeng
По данным газеты, сведения о некоторых клиентах, попавшие в базу, оказались подлинными. Skyeng не подтверждает факт утечки или взлома.
Forbes 05:42
Политика
ЦИК получил 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию
ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 07:23
Происшествия
Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Тульской области
В Тульской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 13-летней девочки.
РЕН ТВ 06:35
Общество
Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту
«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК 07:34
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
Известия 06:56
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Молодежка» Мария Иващенко вышла замуж
Мария Иващенко выложила новое трогательное фото. Звезда призналась поклонникам, что вышла замуж.
Территория новостей 07:07