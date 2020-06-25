Финансы
ИзвестияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — приводит ТАСС текст пресс-релиза банка. При этом фиксированная ставка в 11,9% будет действовать на кредиты от 1 млн рублей.
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Футбол
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«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.
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1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
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США ликвидировали лидера «Аль-Каиды»
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Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
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Lenta.ru 05:17
Политика
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
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Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
News-24.ru 05:29
Происшествия
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РИА Новости вчера в 11:20
Политика
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Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
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Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
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Общество
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РБК 23 июня в 14:43
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
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Вышел трейлер «Чернобыля» Данилы Козловского
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Ставку НДФЛ увеличат для доходов свыше 5 млн рублей в год
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Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
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Дата возможного открытия кинотеатров 15 июля обсуждалась ранее, в связи с выходом нового фильма Кристофера Нолана "Довод".
Российская газета 05:52