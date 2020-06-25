Финансы

ИзвестияИзвестияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — приводит ТАСС текст пресс-релиза банка. При этом фиксированная ставка в 11,9% будет действовать на кредиты от 1 млн рублей.
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Сбербанк снизил ставку по потребкредитам до 11,9%

Коммерсантъ04:52

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

ТАСС03:26

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

РИА Новости04:02

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Известия04:01

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфакс03:44

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.ру03:34

Сбербанк снизил ставки по кредитам

РБК04:10
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Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника под Ржевом

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Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

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Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
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Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг

Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила РИА Новости в среду мать погибшей девушки.
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Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
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Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
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Журналист "Дождя" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

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Ставку НДФЛ увеличат для доходов свыше 5 млн рублей в год

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Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
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Минкультуры РФ: Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля

Дата возможного открытия кинотеатров 15 июля обсуждалась ранее, в связи с выходом нового фильма Кристофера Нолана "Довод".
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