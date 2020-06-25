Экономика
Моя Москва.онлайнСбербанк снизил ставки по кредитам
Минимальная ставка по кредиту на любые цели снизилась до 11,9%. Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц до 11,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что изменения вступили в силу с 18 июня.
Читать в источнике
Оценить650
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
Политика
МИД Белоруссии рассказал о возможной встрече Путина и Лукашенко
РИА Новости 06:15
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Газета.Ru вчера в 16:56
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Общество
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
UfacityNews.ru 03:32
Кино
Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод" из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя киноконцерна.
РИА Новости 03:33
Религия
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Напомним, сегодня проходит второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова), который нарушил указ правящего архиерея и запрет на священнослужение.
Коммерсантъ 05:08
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Кино
«Это для вас он культовый, а для меня – нет»: Серебряков высказался о «Бандитском Петербурге»
Актер Алексей Серебряков заявил, что ему не интересно общаться на тему сериала «Бандитский Петербург», который произвел эффект разорвавшейся бомбы в начале двухтысячных годов.
Телепрограмма 05:27
Общество
В Steam началась летняя распродажа
Распродажа завершится девятого июля в 20:00 мск. Пользователям будут доступны особые очки на этот период.
Evo-rus.com 03:36
Политика
В России обнаружили ошибку в бюллетене о поправках в Конституции
Российские филологи обратили внимание общественности на то, что в бюллетене о поправках, слово «Конституция» стоит не в том падеже.
Ореанда-Новости 02:38
Авто
Lordstown представил новый электрический пикап Endurance
После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.
SpeedMe вчера в 23:49
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Рособрнадзор решил использовать опыт, полученный во время коронавирусной пандемии, и теперь будет переводить детей на домашнее обучение во время сезонных вспышек простуды.
Городовой вчера в 11:18
Культура
Венедиктов потребовал от государства извинений перед Серебренниковым
Бессменный главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что государство должно принести извинения режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии".
Ruposters.ru 06:46
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Минздрав одобрил российский препарат «Арепливир» для лечения COVID-19
Минздрав России одобрил отечественный препарат «Арепливир» компании «Промомед» для лечения COVID-19, сообщается на сайте госреестра лекарственных препаратов.
Русская Планета вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Раскрыто прозвище Илона Маска, данное актрисой Эмбер Херд
Как сообщило зарубежное интернет-издание Mirror, на одном из последних заседаний суда по бракоразводному процессу 34-летней Эмбер Хедр с 57-летним Джонни Деппом стало известно, тайное прозвище Илона Маска.
Актуальные Новости 04:52
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится 1 июля
Железнодорожное сообщение с Калининградом, приостановленное из-за коронавируса, будет возобновлено 1 июля.
Известия 05:34
Общество
ВОЗ сообщила о повторном всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания коронавирусом после того, как страны начали ослаблять ограничения.
Православие и Мир 02:19
Футбол
Президент «Урала»: «Мы-то готовы жить на базе. Но это дополнительные расходы. А другие будут гулять по улицам, приедут и нас перезаражают?»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» возможное развитие событий, при котором команды обяжут находиться на базе до конца чемпионата во избежание заболевания коронавирусом.
Спорт-Экспресс 04:51
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения
ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru 05:42