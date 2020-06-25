Это позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже сегодня", — отметил директор дивизиона Сбербанка "Занять и сберегать" Сергей Широков.

с чего всё началось

«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — приводит ТАСС текст пресс-релиза банка. При этом фиксированная ставка в 11,9% будет действовать на кредиты от 1 млн рублей.

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

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