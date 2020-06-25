Финансы
ИзвестияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — приводит ТАСС текст пресс-релиза банка. При этом фиксированная ставка в 11,9% будет действовать на кредиты от 1 млн рублей.
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с чего всё началось
Это позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже сегодня", — отметил директор дивизиона Сбербанка "Занять и сберегать" Сергей Широков.РИА Новости04:02
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СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
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Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
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Сергей Пархоменко, больше известный под псевдонимом Серега, выпустил обновленный хит 2004-го года «Черный бумер».
CT news вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна: «завидовать там нечему»
Московский Комсомолец 01:52
Общество
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
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Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Происшествия
Российский траулер сел на мель около берега Норвегии
Российский траулер, на борту которого 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя.
Известия 03:33
Армия и оружие
Истребитель F-35A испытали сбросом термоядерной бомбы
Американские военные провели серию испытаний истребителя F-35A Lightning II сбросом массо-габаритного макета перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности.
N+1 02:33
Футбол
«Манчестер Сити» пытается продлить контракт с Сане
Контракт Сане с «горожанами» рассчитан до лета 2021-го года. Ранее сообщалось, что «Бавария» готова купить игрока за 40 миллионов евро.
Евро-футбол.ру 03:22
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Вечерний курьер 02:06
Происшествия
В Хабаровском крае утонули двое детей
Тут 24 июня во время катания на самодельном плоту в небольшом водоеме около поселка утонули двое детей.
Байкал24 03:04
Общество
В Казани открыли обновленный ДК им. Саид-Галиева
В Казани открыли обновленный ДК им. Саид-Галиева. Трехэтажное здание площадью 6,2 тыс. кв. метров построили в 1959 году.
TatCenter 04:58
Происшествия
В Иркутской области подросток погиб при дорожных работах
Российская газета 04:18
Общество
Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 9 тыс. человек
По состоянию на 25 июня, в Ростовской области выявили за сутки 124 больных коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:32
Футбол
«Сельта» Смолова показала победное фото из раздевалки
Пресс-служба «Сельты» показала фото из раздевалки после матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0). Напомним, российский форвард Федор Смолов провел на поле шесть минут и получил желтую карточку.
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Явка на электронном голосовании по поправкам в Москве составила 5,6%
За первый час электронного голосования по поправкам в конституцию явка в Москве составила почти 5,6%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
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Космос
На МКС тестируют космический GPS для путешествий по галактике
Как сообщает NASA, на Международной космической станции проходит успешное тестирование галактической системы навигации.
3DNews 04:00
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 23 июня в 01:50
Политика
Япония отказалась от размещения систем ПРО США
Япония решила отказаться от плана по развертыванию в стране комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore.
РБК вчера в 21:10
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
Общество
Собчак подает в суд на издание, обвинившее ее в расизме
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что хочет привлечь к ответственности за клевету немецкое издание Business Insider, которое обвинило ее в расизме из-за высказываний о протестах в Соединенных Штатах.
Экспресс газета 00:10
Кино
В сети выложили трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: бездна»
REGNUM вчера в 02:56