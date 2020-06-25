Финансы

ИзвестияИзвестияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — приводит ТАСС текст пресс-релиза банка. При этом фиксированная ставка в 11,9% будет действовать на кредиты от 1 млн рублей.
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Сбербанк снизил ставку по потребкредитам до 11,9%

Коммерсантъ04:52

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Вести.Ru04:29

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.ру03:34

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Известия04:01

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфакс03:44

Сбербанк снизил ставки по кредитам

РБК04:10

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

ТАСС03:26
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