«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — приводит ТАСС текст пресс-релиза банка. При этом фиксированная ставка в 11,9% будет действовать на кредиты от 1 млн рублей.

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 575

Политика Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши. 91

Шоу-бизнес Ида Галич показала результаты похудения на 20 кг Блогер рассказала, что во время родов она весила больше 85 килограмм, с февраля ей удалось избавиться от лишнего, и теперь осталось лишь 1,5 кг до прежнего веса. 3

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 1,3K

Общество Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за событий на Украине в 2014 году, сообщил Reuters. 18

Общество Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 10

Футбол В «Оренбурге» зафиксирована вспышка коронавируса Несколько игроков и сотрудников "Оренбурга" сдали положительный тест на коронавирус, сообщает известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян в Telegram-канале.

Политика Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны. 13

Происшествия Подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ отдали под суд в Подмосковье В Подольске двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, которое, как полагает следствие, они совершили из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. 1

Общество На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. 5

Энергетика Европе предсказали дефицит нефти Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. 66

Общество Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет. 5,9K

Общество Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях. 287

Здоровье На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 192 жителей Екатеринбург, 25 июня 2020, 11:02 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию ещё о 192 случаях заражения коронавирусом по данным на 25 июня. 1,2K

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне. 377

Общество Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi. 54