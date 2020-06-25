Финансы
ИзвестияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — приводит ТАСС текст пресс-релиза банка. При этом фиксированная ставка в 11,9% будет действовать на кредиты от 1 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить407
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском вчера в 10:24
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 23 июня в 11:05
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Шоу-бизнес
Ида Галич показала результаты похудения на 20 кг
Блогер рассказала, что во время родов она весила больше 85 килограмм, с февраля ей удалось избавиться от лишнего, и теперь осталось лишь 1,5 кг до прежнего веса.
Слово и Дело вчера в 09:43
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
Общество
Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям
Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за событий на Украине в 2014 году, сообщил Reuters.
РБК 06:08
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
Футбол
На трибуне стадиона «Лидса» установили манекен с лицом бен Ладена
Чемпионат вчера в 13:44
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, какие инфекции передаются от клещей
Роспотребнадзор рассказал, какие инфекции передаются через клещей, которые активизировались в жаркую погоду.
Neva.Today 04:58
Политика
Украина решила арестовать 18 иностранных судов за заходы в порты Крыма
В прокуратуре напомнили, что Украина с 2014 года считает заходы иностранных судов в порты Крыма нарушением законодательства.
ТАСС 05:35
Игры
Разработчики раскрыли отдельные подробности игры Mafia: Definitive Edition
Актуальные Новости вчера в 21:05
Футбол
В «Оренбурге» зафиксирована вспышка коронавируса
Несколько игроков и сотрудников "Оренбурга" сдали положительный тест на коронавирус, сообщает известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян в Telegram-канале.
ProstoProSport 06:31
Общество
Журналист телекомпании «Дождь» Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды
Эхо Москвы 05:32
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Рейсы осуществляются в основном в Европу.
Коммерсантъ 06:00
Политика
Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах
Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:53
Происшествия
Подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ отдали под суд в Подмосковье
В Подольске двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, которое, как полагает следствие, они совершили из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Взгляд.ру 05:29
Общество
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня
К 23 июня число инфицированных в Тульской области увеличилось до 6 137 человек (+81 случай коронавируса).
Тульская пресса 23 июня в 04:31
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме
Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.
Sostav.ru вчера в 23:10
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 192 жителей
Екатеринбург, 25 июня 2020, 11:02 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию ещё о 192 случаях заражения коронавирусом по данным на 25 июня.
REGNUM 04:02
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Общество
Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider
Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
Inc-news.ru 03:20
Технологии
Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня
Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 05:18