Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка. Таким образом, снижение ставок на приобретение готового жилья составляет 0,4, на покупку квартиры в новостройке — до 0,5 процентного пункта.

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 900

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 47

Хоккей Андрей Костицын перешел в «Нефтехимик» Нападающий Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком». Соглашение с экс-капитаном минского «Динамо» рассчитано на один сезон.

Хоккей КХЛ решила не выбирать чемпиона из-за досрочного завершения сезона Руководство Континентальной хоккейной лиги решило не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров чемпионата по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса. 2

Армия и оружие В Екатеринбурге провели генеральную репетицию пролета авиации Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 1

Политика Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии Лишенного аккредитации на работу в Белоруссии журналиста российского Первого канала Алексея Кручинина выслали из республики. 3,5K

Общество Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС. 1,1K

Политика Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.

Политика Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их. 508

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 494

Армия и оружие Боевая авиация ЛНА Хафтара нанесла удар по штабу турок в Мисурате Как сообщает телеканал Sky News – Arabia, в среду, 6 мая 2020 года, боевая авиация ЛНА Халифы Хафтара нанесла серию ударов по позициям сирийских наемников и турецкому командному штабу в Мисурате.

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 389

Шоу-бизнес Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву Телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии пятилетней давности.

Происшествия На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона. 222