Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка. Таким образом, снижение ставок на приобретение готового жилья составляет 0,4, на покупку квартиры в новостройке — до 0,5 процентного пункта.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

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