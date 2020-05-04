Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2% годовых.

Общество В Кирове индекс самоизоляции упал до красной зоны В среду, 6 мая, в полдень индекс самоизоляции в Кирове сдвинулся с оранжевой в красную зону и составил 1,3 балла. 58

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 442

Политика Песков оценил ситуацию с коронавирусом в регионах Ситуация с коронавирусом отличается в разных субъектах РФ, решения о выходе из режима ограничительных мер остаются за главами регионов, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Общество Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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Общество Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни. 33

Экономика Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК. 13

Спорт РУСАДА возобновит допинг-тестирование спортсменов с третьей декады мая Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возобновит допинг-тестирование спортсменов с третьей декады мая 2020 года.