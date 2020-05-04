Экономика
РИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2% годовых.
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Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку для приобретения жилья в новостройках по ставке от 6,5%
Краснодарские известия04 мая в 07:24
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Общество
Масочный режим могут ввести в Алтайском крае
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю предложило ввести на территории региона масочный режим.
Алтайская правда 04:34
Происшествия
Почему матери убивают своих детей
Экспресс газета 07:45
Общество
В Кирове индекс самоизоляции упал до красной зоны
В среду, 6 мая, в полдень индекс самоизоляции в Кирове сдвинулся с оранжевой в красную зону и составил 1,3 балла.
ГТРК Вятка 06:35
Политика
Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу
Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
Директор NASA заявил, что Том Круз будет сниматься на МКС
Помощь в работе над новым фильмом окажут компания Илона Маска SpaceX и NASA.
Popcornnews.ru 05:00
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Наука
Из-за быстрой мутации коронавирус может оказаться еще более опасным
Исследователи из Лос-Аламосской национальной лаборатории выявили штамм коронавируса, который оказался более заразным, чем тот, который обнаружили в Ухани.
ИнфоСМИ 07:24
Политика
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Ситуация с коронавирусом отличается в разных субъектах РФ, решения о выходе из режима ограничительных мер остаются за главами регионов, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:24
Общество
Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы
Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 06:05
Общество
Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО
Агентство Москва 05:50
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04 мая в 06:41
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
Культура
Находка дня: Видеотуры по музею студии Ghibli
КиноПоиск 06:10
Общество
Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета
Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск 06:14
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
Происшествия
Завотделения больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19
Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов Дмитрий Смородинов стал четвертой жертвой коронавируса в Татарстане.
РИА Новости 04:49
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
Общество
В Счетной палате назвали условие неизбежности второй волны COVID-19
Одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным.
РБК 07:11
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проверился на коронавирус
Экспресс газета вчера в 05:49
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики
Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию.
Znak.com 00:51
Спорт
РУСАДА возобновит допинг-тестирование спортсменов с третьей декады мая
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возобновит допинг-тестирование спортсменов с третьей декады мая 2020 года.
Агентство Москва 06:32
Политика
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform вчера в 03:58
Общество
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России
Закон был принят Федеральным собранием от 17 апреля, а подписан президентом РФ 24 апреля 2020 года.
Обзор газет вчера в 08:22
Происшествия
На Урале попал под суд экс-депутат, обвиняемый в хищении 2,5 млрд
Бывший депутат Думы Екатеринбурга Игорь Плаксин, обвиненный в хищении 2,5 млрд рублей у дольщиков, попал под суд.
URA.Ru 06:52