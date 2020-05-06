Сбербанк снизил ставки по ипотеке: минимальная ставка по кредиту на готовое жилье составляет с 6 мая 8,1% (снижение составило 0,4 процентных пункта), минимальная ставка по ипотеке на квартиру в новостройке по госпрограмме - 6,2% годовых (на 0,5 п.п. меньше).

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новое и вторичное жилье

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 675

Происшествия Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции» Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. 168

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 469

Общество Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса. 820

Общество Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 3,3K

Общество В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начала учебного года СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России. 884

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 204

Происшествия В Петербурге вечный огонь залили газировкой Горение Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге восстановлено после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости в четверг представитель компании "ПетербургГаз". 77

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 41

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 6

Происшествия В Курской области выявлено еще 65 случаев коронавируса По информации оперштаба на 07:30, вторника, 5 мая, в Курской области за сутки еще у 65 человек подтверждена коронавирусная инфекция. 181

Общество Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН. 1,4K

Общество Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса Число российских регионов с особенно жесткими мерами борьбы с эпидемией снизилось более чем вдвое, только в шести субъектах введены особенно жесткие ограничительные и изоляционные меры для борьбы с коронавирусом, пишут «Ведомости». 4

Общество Разработчики завершили первый этап сертификации пистолета «Аспид» Завершен первый этап сертификации спортивного пистолета «Аспид», заявила пресс-служба Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) 7 мая, сообщает РИА Новости.

Происшествия В США убили изучавшего коронавирус ученого В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19. 179

Космос Астрономы «раскрасили» старые фото поверхности спутника Юпитера Europa Clipper – это новая миссия NASA, которая должна стартовать в 2023/2025 году и совершить 45 пролетов над спутником Юпитера. 3

Общество В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований. 3

Шоу-бизнес Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву Телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии пятилетней давности.

Общество Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. 3,1K