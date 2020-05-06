Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка. Таким образом, снижение ставок на приобретение готового жилья составляет 0,4, на покупку квартиры в новостройке — до 0,5 процентного пункта.
Читать в источнике
Комментировать556

Подробнее о событии

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Lenta.ruвчера в 13:20

ГК «А101» и Сбербанк провели первую сделку по ипотеке под 6,4%

РИА Новостивчера в 11:48

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%

Интерфаксвчера в 04:46

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РЕН ТВвчера в 05:42

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

РБКвчера в 05:21

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 07:28

Сбербанк обрадовал россиян: что вводится с 6 мая

Primpress.ru05 мая в 15:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

Газета.Ru вчера в 12:02
6
Общество

Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
708
Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
1,3K
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
96
Происшествия

В Курской области выявлено еще 65 случаев коронавируса

По информации оперштаба на 07:30, вторника, 5 мая, в Курской области за сутки еще у 65 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 03:33
182
Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
1K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3,1K
Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Lenta.ru вчера в 23:59
54
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском 03:55
242
Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3,6K
Происшествия

В Петербурге один человек погиб при обрушении строительных лесов

"Один человек погиб и шестеро пострадали при обрушении строительных лесов у 11-этажного строящегося здания во Фрунзенском районе на Расстанной улице, 17 в Петербурге", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:35
1
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
495
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,2K
Экономика

Раскрыты детали плана по восстановлению российской экономики

Представлены детали плана по восстановлению экономики РФ от последствий ситуации с распространением инфекции коронавируса.
Ореанда-Новости вчера в 15:22
3
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,7K
Общество

В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года.
ТАСС 04:13
222
Общество

Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас вчера в 12:21
93
Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
17
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:46
19
Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
133
Здоровье

17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
161
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
5
Политика

Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
1,6K
Космос

Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля

Успешный запуск нового китайского космического корабля был проведен с космодрома Вэньчан в южно-китайской провинция Хайнань, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 05 мая в 14:01
79
Шоу-бизнес

Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера

Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
2
Здоровье

16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь 03:45
3
Хоккей

КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять победителя КХЛ и обладателя Кубка Гагарина из-за досрочного завершения сезона.
Известия 04:17
3
Экономика

В онлайн-торговле продуктами впервые за 13 лет сменился лидер

X5 Retail Group, куда входят сети «Перекресток» и «Пятерочка», сообщила, что стала лидером рынка онлайн-продаж продуктов питания.
Ведомости вчера в 13:11
Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
1,5K
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
131
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное