Оформить ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн с помощью сервиса DomClick.ru, отмечается в сообщении Сбербанка. Кроме того, Сбербанк на базе сервисов ДомКлик готовит специальные решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.

Общество Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря. 29

Общество В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.

Шоу-бизнес Джиган отреагировал на иск Оксаны Самойловой о разводе Сегодня, как только СМИ сообщили об официальном разводе Джигана и Самойловой, на страничке рэпера появилась новая совместная фотография с женой. 3

Политика Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.

Политика Кремль раскрыл детали совещания Путина по коронавирусу Сегодня, 6 мая, президент проведет большое совещание, посвященное борьбе с коронавирусом, сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Здоровье В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом. 5

Культура Стефани Майер написала продолжение «Сумерек» Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»). 41

Общество В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ 27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. 487

Здоровье Коронавирус подтвердился у 69 медработников Саратовской области В Саратовской области коронавирус подтвердился у 69 медицинских работников.

Игры Halo 2: Anniversary выйдет на ПК уже 12 мая Корпорация Microsoft и студия 343 Industries объявили о том, что шутер Halo 2: Anniversary пополнит ПК-версию сборника Halo: The Master Chief Collection 12 мая. 1

Армия и оружие Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая Российские военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с 7 мая начнут возвращаться из Италии, где они помогали в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. 61

Наука Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным Новый штамм начал распространяться по Европе в начале февраля, а затем мигрировал в другие части мира, включая США, и к концу марта стал глобальной доминирующей формой вируса. 15

Общество Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. 225

Общество Королевская семья поздравила сына принца Гарри с днём рождения Британская королевская семья поздравила с первым днём рождения сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Здоровье Более 740 больных коронавирусом свердловчан не имеют симптомов Больных коронавирусной инфекции в Свердловской области, которые не имеют симптомов, будут переводить из больниц в другие учреждения.

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 515