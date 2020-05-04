Экономика
РБКСбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
Оформить ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн с помощью сервиса DomClick.ru, отмечается в сообщении Сбербанка. Кроме того, Сбербанк на базе сервисов ДомКлик готовит специальные решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
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«Синара-Девелопмент» оплатит первый взнос по ипотечной госпрограмме со ставкой 6%
Ingraficon.ruвчера в 01:00
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Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Экспресс газета 06:23
Политика
6 мая Путин проведет совещание по коронавирусу
Как сообщает "Коммерсантъ", завтра, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по коронавирусу.
Калужские новости вчера в 07:00
Общество
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
ФАН 04 мая в 14:22
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на иск Оксаны Самойловой о разводе
Сегодня, как только СМИ сообщили об официальном разводе Джигана и Самойловой, на страничке рэпера появилась новая совместная фотография с женой.
Bimru.ru 04 мая в 11:33
Политика
Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ 06:27
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
Страна Советов on-line 04 мая в 13:32
Политика
Кремль раскрыл детали совещания Путина по коронавирусу
Сегодня, 6 мая, президент проведет большое совещание, посвященное борьбе с коронавирусом, сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:15
Здоровье
В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим
Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом.
Четвертая Власть 05:57
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Культура
Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»
Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
Культуромания 02:56
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
Здоровье
Коронавирус подтвердился у 69 медработников Саратовской области
В Саратовской области коронавирус подтвердился у 69 медицинских работников.
Регион 64 06:47
Игры
Halo 2: Anniversary выйдет на ПК уже 12 мая
Корпорация Microsoft и студия 343 Industries объявили о том, что шутер Halo 2: Anniversary пополнит ПК-версию сборника Halo: The Master Chief Collection 12 мая.
3DNews вчера в 14:19
Армия и оружие
Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая
Российские военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с 7 мая начнут возвращаться из Италии, где они помогали в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:41
Наука
Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным
Новый штамм начал распространяться по Европе в начале февраля, а затем мигрировал в другие части мира, включая США, и к концу марта стал глобальной доминирующей формой вируса.
Naked Science 05:17
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Общество
Королевская семья поздравила сына принца Гарри с днём рождения
Британская королевская семья поздравила с первым днём рождения сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
News.ru 04:53
Киберспорт
Моддер добавил в Sekiro: Shadows Die Twice кооператив и PvP
CyberSport.ru 02:09
Здоровье
Более 740 больных коронавирусом свердловчан не имеют симптомов
Больных коронавирусной инфекции в Свердловской области, которые не имеют симптомов, будут переводить из больниц в другие учреждения.
Московский Комсомолец Екатеринбург 07:28
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Общество
Космонавты оценили идею съемок фильма с Томом Крузом на МКС
Космонавты Михаил Корниенко и Сергей Рязанский оценили идею съемок нового фильма с актером Томом Крузом на борту Международной космической станции (МКС).
Газета.Ru 06:45
Общество
Еще четыре медика с коронавирусом умерли в Петербурге
Газета.Ru вчера в 16:56