Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфакс06:30

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

URA.Ru06:41

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБК06:31

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известия06:53

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

RT на русском06:26

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.ру06:26

Сбербанк снизил минимальный первый взнос по ипотеке

РИА Новости06:19
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