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Российская газетаРоссийская газета

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.В источнике
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Самое важное в России на 15 июля. Сбербанк снизил ставки по ипотеке, арестован топ-менеджер «Почты России»

URA.Ruвчера в 14:20

Эксперты: снижение Сбербанком первого взноса по ипотеке не изменит рынок

РИА Новостивчера в 09:39

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.рувчера в 06:26

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известиявчера в 06:53

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфаксвчера в 06:30

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

RT на русскомвчера в 06:26

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБКвчера в 07:18
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Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ

Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
REGNUMвчера в 06:40
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Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъвчера в 04:19
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Ядерный взрыв произвели 75 лет назад впервые в Лос-Аламосе

В августе 1945 года две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки 16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (другое название – Аламогордо, штат Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства.
Курьер. Среда. Бердск21:13
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Twitter-аккаунты Байдена и Обамы взломали

Хакеры взломали Twitter-аккаунт наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, а также около 50 аккаунтов других известных людей, в том числе бывшего президента страны Барака Обамы, сообщает Business Insider в среду, 15 июля.
Известия18:52
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В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку

По информации ведомства, вечером во вторник в полицию обратилась жительница Йошкар-Олы, которая гостит со своей семьей у родственников в селе Сосновка Руднянского района, и сообщила, что с прогулки не вернулась ее 16-летняя дочь.
РИА Новостивчера в 12:07
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Более 2 трлн рублей выделено на развитие Дальнего Востока до 2024 года

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что нацпрограмма развития Дальнего Востока предусмотрит выделение более 2 трлн рублей на нужды макрорегиона до 2024 года.
RT на русском02:24
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