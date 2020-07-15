Экономика
Российская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Футбол
«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в 33-м туре Серии А
В рамках 33-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А, «Сассуоло» и «Ювентус» не выявили победителя.
RT на русском 17:51
Шоу-бизнес
Виторган «подколол» Собчак из-за фотографии сына
Актёр Максим Виторган оставил нелестный комментарий к одному из свежих постов своей бывшей жены Ксении Собчак.
News.ru 12:57
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru 17:24
Шоу-бизнес
Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин купил свой первый Porsche
Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин купил свой первый Porsche К слову, другие российские звезды тоже питают слабость к автомобилям и пытаются найти наиболее подходящую для себя марку.
Вокруг ТВ 13:10
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel Tiger Lake будут представлены 2 сентября
Компания Intel начала рассылать журналистам со всего мира приглашение на закрытое онлайн-мероприятие, которое она собирается провести 2 сентября этого года.
3DNews 15:05
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk вчера в 05:07
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Армия и оружие
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» передан флоту
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передан в состав ВМФ, приемный акт на корабль подписан на судостроительном заводе "Северная верфь".
Военное обозрение 07:17
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК 16:18
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
Гаджеты
Пользователи смартфонов Huawei пожаловались на быструю разрядку
Пользователи смартфонов Huawei пожаловались на быструю разрядку устройств.
Ferra 11:07
Кино
Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов
ToDay News Ufa вчера в 03:59
Футбол
«Балтика» в первом туре может отправиться в Оренбург, «Торпедо» - в Ярославль
Matchtv.ru стал известен проект календаря первого тура первенства Олимп-ФНЛ.
Матч ТВ 17:15
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Игры
Физическая копия Microsoft Flight Simulator выйдет на десяти дисках
CyberSport.ru 15:15
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 13405694 случаев заражения коронавирусом.
РБК 16:07
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25