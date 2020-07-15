Экономика
РИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке
«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Общество
Испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге
Вакцины зарубежного производства успешно прошли первые этапы испытаний и перешли на третью фазу клинических исследований.
Evo-rus.com 08:01
Политика
Зеленский оценил сроки продления карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантин в стране не надо продлевать более, чем на месяц и призвал действовать, ориентируясь на развитие ситуации с заболеваемостью.
РИА Новости 07:59
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Политика
Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США
Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield.
Интерфакс 06:37
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР
Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
Газета.Ru 07:36
Происшествия
Экс-главу Буинского района Татарстана подозревают в организации убийства в 2003 году
Экс-глава Буинского муниципального района Татарстана подозревается в организации убийства местного жителя в 2003 году.
ТАСС 06:22
Общество
На Кубани разрешили работу аквапарков, бассейнов и аттракционов
С 18 июля на территории края будет разрешена работа аквапарков, аттракционов на открытом воздухе, также с жёстким соблюдением санитарных требований смогут работать бассейны.
REGNUM 05:57
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле—мае.
Коммерсантъ 03:58
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Политика
Немецкий бизнес назвал шантажом действия США по «Северному потоку — 2»
Заявления госсекретаря США Майка Помпео в отношении газопровода «Северный поток — 2» представляют собой попытку шантажа, которая требует реакции Евросоюза.
RT на русском 07:30
Футбол
«Фратрия» написала письмо Дюкову по поводу судейства матчей «Спартака»
«Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», написала письмо главе РФС Александру Дюкову.
Евро-футбол.ру 06:31
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Футбол
АЕК Карреры сыграл вничью с ПАОКом и остался на третьем месте
АЕК в матче 35-го тура чемпионата Греции сыграл вничью с ПАОКом со счетом 0:0. Оба клуба борются за второе место, которое дает право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Спорт-Экспресс вчера в 16:38
Гаджеты
Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания
По данным китайской профильной компании FCPowerUp, 3D-карта GeForce получит новый разъем питания в виде 12-контактного порта.
Evo-rus.com 07:20
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Общество
Путин усилил гарантии выплат работникам при ликвидации организаций
В Трудовом кодексе РФ закрепляются гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.
ТАСС 13 июля в 13:39
Политика
Отмена обсервации не снимает запрет на въезд в Крым из-за границы
Запрет на пересечение государственной границы России был введен весной 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции распоряжениями Правительства РФ № 635-р и № 763-р.
ForPost 07:16
Хоккей
У нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова выявлен коронавирус
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что у нападающего омской команды Сергея Шумакова выявлен коронавирус.
Чемпионат 07:59
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Наука
Внедрение одного гена превратило самок комаров в самцов
Ученые из Virginia Tech изучили геном комара Aedes aegypti, который встречается на юге России и переносит различные заболевания, и нашли способ снизить его популяцию.
Evo-rus.com 05:00
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Коллеги Прилучного рассказали, как Карпович соблазнила женатого актера
Коллеги актера Павла Прилучного, рассказали, как звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович вела себя во время их совместной работы в театре.
Народные новости 04:40
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэпер Канье Уэст зарегистрировался в избирательной комиссии штата Оклахома как независимый кандидат для участия в выборах президента США, сообщается в твиттере комиссии.
РИА Новости 03:43