Экономика
РИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке
«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Политика
Песков: Путин не планирует встречу с Трампом и поездку на ГА ООН
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Генассамблею ООН в Нью-Йорк и встречаться с американским лидером Дональдом Трампом.
МонаВиста 08:18
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Футбол
«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 08:39
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Общество
В Петербурге собрано 3 тысячи подписей против поправок в Конституцию
По предварительным данным, активисты кампании «НЕТ!» собрали вчера в городе три тысячи подписей петербуржцев против поправок в Конституцию.
Вечерний Санкт-Петербург 06:36
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Политика
Немецкий бизнес назвал шантажом действия США по «Северному потоку — 2»
Заявления госсекретаря США Майка Помпео в отношении газопровода «Северный поток — 2» представляют собой попытку шантажа, которая требует реакции Евросоюза.
RT на русском 07:30
Политика
Путин поручил восстановить российский рынок труда в 2021 году
«Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена», — заявил президент на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
АБН 08:27
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Футбол
«Уфа» примет «Динамо» в 29-м туре чемпионата России
«Уфа» на своем поле примет столичное «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
Нева Спорт вчера в 19:22
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Экономика
Правительство одобрило снижение срока налогового резидентства
Правительство одобрило в четверг поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году.
Российская газета 07:40
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Политика
В Крыму сохраняются ограничения по пересечению границы
В России продолжают сохранятся временные ограничения по пересечению государственной границы.
Вести Крым 03:59
Политика
В Дагестане уволен министр промышленности и энергетики
Напомним, в конце ноября 2015 года Умаханов был назначен министром транспорта, энергетики и связи Дагестана, позже ведомство было реорганизовано в министерство промышленности и энергетики республики.
REGNUM 09:07
Культура
Приквел романа «Великий Гэтсби» выйдет в 2021 году
Смит признался, что уже давно ждет подобной возможности, а Ник Каррауэй буквально стоял у него перед глазами, когда он перечитывал «Великого Гэтсби» несколько лет назад.
РБК 05:20
Армия и оружие
«Пускать ракеты по Крымскому мосту будет самоубийством для Киева». Эксперт – об украинских угрозах войной
Постоянно некие украинские эксперты пугают украинских же обывателей, да и западную публику мифическим вторжением России на территорию Украины.
ФедералПресс 05:43
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Общество
Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова
Мосгорсуд утвердил решение об аресте спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене (ст. 275 УК), передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Хоккей
У нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова выявлен коронавирус
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что у нападающего омской команды Сергея Шумакова выявлен коронавирус.
Чемпионат 07:59