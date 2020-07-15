Экономика

РИАМОРИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке

«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

Самое важное в России на 15 июля. Сбербанк снизил ставки по ипотеке, арестован топ-менеджер «Почты России»

URA.Ruвчера в 14:20

Эксперты: снижение Сбербанком первого взноса по ипотеке не изменит рынок

РИА Новостивчера в 09:39

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфаксвчера в 06:30

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Коммерсантъвчера в 07:07

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известиявчера в 06:53

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБКвчера в 07:18

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.рувчера в 06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
209
Единоборства

Сехудо ответил чемпиону UFC Петру Яну, назвавшему его клоуном

Metaratings 07:03
Политика

Песков: Путин не планирует встречу с Трампом и поездку на ГА ООН

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Генассамблею ООН в Нью-Йорк и встречаться с американским лидером Дональдом Трампом.
МонаВиста 08:18
15
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
1,3K
Футбол

«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков

Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 08:39
14
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
194
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
1
Общество

В Петербурге собрано 3 тысячи подписей против поправок в Конституцию

По предварительным данным, активисты кампании «НЕТ!» собрали вчера в городе три тысячи подписей петербуржцев против поправок в Конституцию.
Вечерний Санкт-Петербург 06:36
3,2K
Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
19
Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
1,5K
Политика

Немецкий бизнес назвал шантажом действия США по «Северному потоку — 2»

Заявления госсекретаря США Майка Помпео в отношении газопровода «Северный поток — 2» представляют собой попытку шантажа, которая требует реакции Евросоюза.
RT на русском 07:30
4
Политика

Путин поручил восстановить российский рынок труда в 2021 году

«Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена», — заявил президент на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
АБН 08:27
129
Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
485
Футбол

«Уфа» примет «Динамо» в 29-м туре чемпионата России

«Уфа» на своем поле примет столичное «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
Нева Спорт вчера в 19:22
Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели женщины в частной клинике в Москве

ТАСС 08:51
11
Политика

Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
15
Экономика

Правительство одобрило снижение срока налогового резидентства

Правительство одобрило в четверг поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году.
Российская газета 07:40
2
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
33
Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
367
Общество

Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
802
Политика

В Крыму сохраняются ограничения по пересечению границы

В России продолжают сохранятся временные ограничения по пересечению государственной границы.
Вести Крым 03:59
3
Политика

В Дагестане уволен министр промышленности и энергетики

Напомним, в конце ноября 2015 года Умаханов был назначен министром транспорта, энергетики и связи Дагестана, позже ведомство было реорганизовано в министерство промышленности и энергетики республики.
REGNUM 09:07
Культура

Приквел романа «Великий Гэтсби» выйдет в 2021 году

Смит признался, что уже давно ждет подобной возможности, а Ник Каррауэй буквально стоял у него перед глазами, когда он перечитывал «Великого Гэтсби» несколько лет назад.
РБК 05:20
Армия и оружие

«Пускать ракеты по Крымскому мосту будет самоубийством для Киева». Эксперт – об украинских угрозах войной

Постоянно некие украинские эксперты пугают украинских же обывателей, да и западную публику мифическим вторжением России на территорию Украины.
ФедералПресс 05:43
Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Общество

Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова

Мосгорсуд утвердил решение об аресте спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене (ст. 275 УК), передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
87
Армия и оружие

ДНР: погибший украинский диверсант оказался наемником из США

Вести.Ru 08:06
68
Политика

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
94
Общество

В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
12
Хоккей

У нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова выявлен коронавирус

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что у нападающего омской команды Сергея Шумакова выявлен коронавирус.
Чемпионат 07:59
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное