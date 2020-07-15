Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБК07:18

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Коммерсантъ07:07

Сбербанк снизил минимальный первый взнос по ипотеке

РИА Новости06:19

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфакс06:30

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

RT на русском06:26

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.ру06:26

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известия06:53
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости 13 июля в 19:46
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
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Общество

В России выявили более 100 штаммов коронавируса

Более 100 штаммов COVID-19 выделено в России на текущий момент.
ТВ Центр 08:26
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал зуб

Московский Комсомолец 08:25
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Игры

Фанаты создали карту для GTA 6, которая удивила игроков

На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
Srnsk 08:05
Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Происшествия

Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя

Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:25
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Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
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Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
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Политика

ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты

Газета.Ru вчера в 11:08
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Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Авто

В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Официальный дебют обновленного Mitsubishi Outlander состоится уже в этом году.
Evo-rus.com вчера в 04:07
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Общество

В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»

В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
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Политика

Протестующие облили борщом здание посольства Украины

Члены союза "Дащнакцутюн", протестующие против заявления украинского МИД по ситуации на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины в Ереване.
РЕН ТВ 08:36
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Политика

ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций

Несанкционированные акции "организованы и спланированы" в Белоруссии штабами двух политиков, которым было отказано в регистрации кандидатами на пост президента, - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, заявила РИА Новости в среду глава Центризбиркома Лидия Ермошина.
РИА Новости 08:38
Происшествия

Полицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине

Газета.Ru 06:59
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Здоровье

В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
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Общество

Кого проверит Роструд в 2021 году

В первую очередь Роструд придет с проверкой к работодателям, деятельность которых относит к категории высокого и значительного рисков по состоянию на 1 июля 2020 года.
Бухгалтерия.ру 08:34
Технологии

Acronis объявил о покупке разработчика решений против утечки данных

Основанная Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым международная компания Acronis объявила о приобретении DeviceLock — разработчика программного обеспечения защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру.
РБК 08:08
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
8
Общество

Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции

Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
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Кино

Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Российская газета 06:16
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Происшествия

Боец ММА был застрелен в Лондоне в день своего 30-летия

Боец смешанных единоборств Жаро Шепард был застрелен в Лондоне. Тело нашли во дворе его дома в районе Кеннингтона.
Pravda.Ru 07:35
Происшествия

Заместителю директора «Почты России» предъявили обвинение

Заместителю директора "Почты России" по информационным технологиям Сергею Емельченко предъявили обвинение.
Вести.Ru 07:24
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Политика

Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу

В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
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