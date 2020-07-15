Экономика
Российская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Чтобы добиться желаемого эффекта, мужчина долго и много бегал. Во время ограничительных мер он занимался дома на беговой дорожке.
Evo-rus.com 08:30
Общество
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 07:53
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
РИА Новости 08:36
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Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Политика
Украина запретила ввоз вагонов из России
Правительство Украины ввело запрет на ввоз в страну до 31 декабря 2020 года вагонов из России.
RT на русском 07:47
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
«Союзмультфильм» уже начал создавать на базе киностудии креативный кластер.
РБК 04:57
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
По словам главы Белого дома, Евросоюз создали для эксплуатации США в интересах Европы.
Evo-rus.com 03:31
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
Политика
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Происшествия
Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент
Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.
Интерфакс 08:42
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Общество
Лидирующие по оттоку работающего населения регионы назвал Росстат
Свыше 4% населения России работали за пределами своего региона в 2019 году.
Live24 01:27
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
РИА Новости 00:17
Происшествия
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:25
Футбол
«Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко
Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.
ГЛАС.RU 04:42
Общество
Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России достигает 26 процентов.
Российская газета 08:33
Политика
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны
Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны.
Известия 05:35
Общество
Население Земли начнет снижаться с 2050 года
В 2100 году на Земле будет проживать 8,8 миллиарда человек, что на 2 миллиарда меньше, чем прогнозирует ООН.
Популярная механика 08:22
Здоровье
Клиники ФМБА впервые получили доступ к нацпроекту «Здравоохранение»
Объекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аргументы и Факты 06:47