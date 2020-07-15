Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Происшествия В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. 1

Политика Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу. 345

Общество Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 71

Политика Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения. 16

Политика Украина запретила ввоз вагонов из России Правительство Украины ввело запрет на ввоз в страну до 31 декабря 2020 года вагонов из России.

Политика Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 491

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 301

Политика Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Происшествия Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков. 15

Общество В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение. 155

Политика Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции. 15

Политика Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 399

Происшествия Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 2

Футбол «Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.