Экономика
РИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке
«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
Читать в источнике
Оценить226
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Происшествия
СКР просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми
Следственный комитет России (СКР) просит арестовать еще четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил Басманный суд.
Коммерсантъ 04:36
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Общество
В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус
«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Наука
Внедрение одного гена превратило самок комаров в самцов
Ученые внедрили в геном комаров один мужской ген, и генетические самки выросли самцами по всем фенотипическим признакам.
N+1 вчера в 14:50
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
Гаджеты
Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5
Деловое.ТВ вчера в 12:38
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
Происшествия
По запросу иностранных спецслужб силовики вывезли «газель» документов из офиса екатеринбургской ТК «КИТ»
Как стало известно 66.RU, оперативные мероприятия прошли в офисе головного подразделения группы компаний «Кит» (ООО ТК «Кашалот») в Екатеринбурге на 8 Марта, 212 и в складских помещениях по адресу 8 Марта, 269а.
66.ru 03:00
Общество
Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
Спорт
Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию
Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах.
Аргументы и Факты вчера в 04:35
Общество
В США демонтируют памятник основателю русских поселений на Аляске
Стоит отметить, что Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.
Страна Советов on-line вчера в 15:03
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о загрязнении Камы в Пермском крае
По факту загрязнения воды в Каме в Березниках возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК ), сообщила пресс-служба СКР.
Интерфакс 03:29
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Футбол
«Манчестер Сити» вмешался в борьбу за Лаутаро Мартинеса
Сам игрок хочет покинуть Милан и отказывается продлевать контракт с «нерадзурри».
ODDS.ru 04:35
Общество
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19
Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина объявила о разрыве со своим британским мужем
Актриса Любовь Толкалина сообщила о разрыве со свои мужем, британским композитором Саймоном Бассом.
КП - Рязань 02:31
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15
Шоу-бизнес
Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком
Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Общество
В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу
В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 15:37
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21