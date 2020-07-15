Экономика

РИАМОРИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке

«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Самое важное в России на 15 июля. Сбербанк снизил ставки по ипотеке, арестован топ-менеджер «Почты России»

URA.Ruвчера в 14:20

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфаксвчера в 06:30

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБКвчера в 07:18

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известиявчера в 06:53

Эксперты: снижение Сбербанком первого взноса по ипотеке не изменит рынок

РИА Новостивчера в 09:39

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

RT на русскомвчера в 06:26

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.рувчера в 06:26
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Урал» в матче чемпионата России

CT news 04:30
Происшествия

СКР просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми

Следственный комитет России (СКР) просит арестовать еще четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил Басманный суд.
Коммерсантъ 04:36
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
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Общество

В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус

«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com 03:14
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Наука

Внедрение одного гена превратило самок комаров в самцов

Ученые внедрили в геном комаров один мужской ген, и генетические самки выросли самцами по всем фенотипическим признакам.
N+1 вчера в 14:50
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
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Гаджеты

Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5

Деловое.ТВ вчера в 12:38
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Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
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Происшествия

По запросу иностранных спецслужб силовики вывезли «газель» документов из офиса екатеринбургской ТК «КИТ»

Как стало известно 66.RU, оперативные мероприятия прошли в офисе головного подразделения группы компаний «Кит» (ООО ТК «Кашалот») в Екатеринбурге на 8 Марта, 212 и в складских помещениях по адресу 8 Марта, 269а.
66.ru 03:00
Общество

Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
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Спорт

Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию

Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах.
Аргументы и Факты вчера в 04:35
Общество

В США демонтируют памятник основателю русских поселений на Аляске

Стоит отметить, что Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.
Страна Советов on-line вчера в 15:03
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело о загрязнении Камы в Пермском крае

По факту загрязнения воды в Каме в Березниках возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК ), сообщила пресс-служба СКР.
Интерфакс 03:29
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Общество

В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
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Футбол

«Манчестер Сити» вмешался в борьбу за Лаутаро Мартинеса

Сам игрок хочет покинуть Милан и отказывается продлевать контракт с «нерадзурри».
ODDS.ru 04:35
Общество

На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19

Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
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Шоу-бизнес

Любовь Толкалина объявила о разрыве со своим британским мужем

Актриса Любовь Толкалина сообщила о разрыве со свои мужем, британским композитором Саймоном Бассом.
КП - Рязань 02:31
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Гаджеты

Apple выпустила новую версию iOS 13.6

Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15
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Шоу-бизнес

Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком

Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
597
Общество

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 15:37
105
Общество

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
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Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
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Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Evo-rus.com 03:21
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