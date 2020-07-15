Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБК07:18

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Коммерсантъ07:07

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

RT на русском06:26

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

URA.Ru06:41

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфакс06:30

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известия06:53

Сбербанк снизил минимальный первый взнос по ипотеке

РИА Новости06:19
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Общество

В Госдуму внесли поправки, меняющие правила изъятия детей у родителей

На рассмотрение Госдумы внесён пакет поправок в семейное законодательство, согласно которым изымать детей из семьи можно только по решению суда.
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Происшествия

Заместителю директора «Почты России» предъявили обвинение

Заместителю директора "Почты России" по информационным технологиям Сергею Емельченко предъявили обвинение.
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Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

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Общество

Глава совета директоров «Норникеля» ответил Rusal о смене руководства

Совет директоров «Норникеля» обратил внимание на предложение своего акционера, компании UC Rusal, сменить менеджмент компании после аварии с разливом топлива в Норильске.
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Кино

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Общество

В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах

В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах.
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Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
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На Honor 20 и 20 Pro стало доступно обновление Magic UI 3.1

Компания Huawei выпустила очередное обновление для Honor 20 и 20 Pro.
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В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

РИА Новости вчера в 06:48
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Экономика

Расходы бюджета Краснодарского края на 2020 год увеличили почти на 13 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли изменения в краевой бюджет на 2020 год, согласно которым доходы увеличились более чем на 6,5 млрд рублей, а расходы стали больше на 12,7 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,08% - до 70,915 рубля, курс евро снизился на 0,02% - до 80,49 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС вчера в 05:38
Наука

Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID

В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
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Футбол

Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
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Общество

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По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
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Интернет

Google выпустила большое обновление Chrome

Компания Google выпустила новую версию фирменного браузера Chrome. В стабильной версии Chrome 84 предлагается несколько важных нововведений.
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Общество

«Ведомости»: «Аэрофлот» передаст «Победе» 50 самолетов Boeing 737-800

Авиакомпания "Аэрофлот" передаст дочернему лоукостеру "Победа" 50 среднемагистральных лайнеров Boeing 737-800.
ТАСС 04:03
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

Российская газета 06:39
Армия и оружие

Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку

Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело 13 июля в 05:30
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Происшествия

В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Общество

Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России

Обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден.
RT на русском 07:21
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Армия и оружие

Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге

Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
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Общество

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля

Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
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Здоровье

В Омске поставлен рекорд по вновь выявленным заболевшим коронавирусом

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Экс-боец ММА был убит после вечеринки в честь своего 30-летия

Английский боец ММА Жаро Шепард был найден убитым в Лондоне после вечеринки в честь своего 30-летия, сообщает Evening Standard.
РИА Новости 07:02
Армия и оружие

Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22

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Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
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