Экономика
Российская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
Газета.Ru 08:57
Театры
Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова
Сразу несколько Telegram-каналов ранее заявили, что члены труппы МХТ имени Чехова на одном из сборов театра перед возобновлением сезона открыто выступили против действующего руководства учреждения.
iReactor 13 июля в 11:35
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку. С инициативой выступил депутат Василий Власов, пишет RT.
Piter.tv 02:28
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Энергетика
Ирак компенсирует объемы недосокращенной добычи нефти
Ирак согласился компенсировать объемы добычи нефти, которые не сократил полностью в рамках обязательств по сделке ОПЕК+ в мае и июне.
Газета.Ru 10:54
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Общество
Препарат от коронавируса «Коронавир» направили в российские больницы
Более 7 тысяч упаковок препарата от коронавируса "Коронавир" были направлены в российские больницы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе производителя "Р-Фарм".
Газета.Ru 14:36
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт 10:59
Футбол
«Зенит» выиграл у «Оренбурга» все шесть матчей в истории
«Зенит» обыграл «Оренбург» в 29-м туре РПЛ и продлил победную серию в матчах с этим соперником.
RT на русском 15:26
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Здоровье
Власти Астраханской области готовят новые послабления ограничений
В Астраханской области готовятся к послаблению еще ряда ограничений.
Южный Федеральный 12:50
Футбол
Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.
RT на русском 14:01
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Финансы
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Игры
Видео: ЧАЭС, аномалии и разрушаемость в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4
3DNews 13:53
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Спорт
Савин за сутки собрал около 10 миллионов семье умершего Самохвалова
Экс-футболист Евгений Савин, автор YouTube-блога «КраСава», за сутки собрал почти 10 миллионов рублей семье погибшего защитника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.
Матч ТВ 14:22
Наука
Эксперты СПбГУ создали модуль для расшифровки генома коронавируса
Научная Россия 14:36
Общество
Эксперты оценили траты россиян в первый месяц после снятия ограничений
Исследовательская компания Wanta Group опросила жителей городов-миллионников по поводу их трат в первый месяц после снятия ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
РБК 14:46
Здоровье
Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек
При неблагоприятном сценарии предстоящей зимой в медицинских учреждениях Великобритании подтвердят еще около 120 тыс. летальных исходов пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 12:19
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Политика
Зеленский предложил кандидатуру на должность главы Нацбанка
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко на должность главы Нацбанка Украины, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
РИА Новости 15:23
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском 04:17
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Здоровье
Очаг африканской чумы свиней ликвидирован в Княгининском районе
Жилищный вопрос. Нижегородская область 04:19
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Футбол
Гендиректор «Ахмата» опроверг слухи о задержании Митришева
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал появившуюся информацию о задержании форварда клуба Магомеда Митришева.
Чемпионат 14:39