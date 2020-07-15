Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Армия и оружие Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал. 1

Происшествия Лебедянского чиновника обвиняют в пьяной аварии В паблике «Лебедянь и Район» опубликовали видео на котором девушка рассказывает о том, что в пятницу 10 июля в селе Куликовка Лебедянского района возле заброшенного дома культуры на мотоциклы их компании наехал глава сельского поселения Алексей Зайцев. 2

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой. 711

Шоу-бизнес Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото. 7

Футбол Тренер «Крыльев Советов»: с «Краснодаром» у нас отобрали чистый гол У футболистов "Крыльев Советов" отобрали чистый гол в матче 29-го тура чемпионата России против "Краснодара", считает главный тренер самарского клуба Андрей Талалаев.

Политика Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации на юго-востоке Украины путем выполнения Минских соглашений. 171

Авто ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое. 219

Политика В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17 В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". 362

Политика Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 699

Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,3K

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 32

Футбол Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом» Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.

Происшествия Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. 107