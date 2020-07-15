Экономика
Российская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге
Взгляд.ру 06:48
Происшествия
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:25
Музыка
«ДДТ» перемололи «Хор» людей в гигантской мясорубке
Сами музыканты намекают, что с большой долей вероятности трек "Хор" войдёт в новый альбом "ДДТ", сообщили агентству InterMedia в пресс-службе компании Navigator Records.
ИА InterMedia 07:14
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Политика
Свидетель крушения Boeing MH17 даст показания в суде под присягой
Южный Федеральный 02:49
Финансы
Автор самого точного рублевого прогноза рассказал, чего теперь ждать
Стратег Santander Bank Polska SA из Варшавы Войцех Мазуркевич озвучил свой прогноз по курсу рубля до конца лета.
Shraibikus News 02:14
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Футбол
Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Российская газета 06:39
Общество
Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России
Обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден.
RT на русском 07:21
Общество
«Аэрофлот» намерен сделать «Победу» крупнейшей авиакомпанией России
О новой стратегии, рассчитанной до 2028 года, рассказал гендиректор Виталий Савельев на встрече с Михаилом Мишустиным Стратегию назвали "30 / 30", согласно ей, ставка будет сделана на "Победу".
Piter.tv вчера в 10:54
Политика
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны
Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны.
Известия 05:35
Наука
Генетикам впервые удалось расшифровать «женскую» хромосому
Американские генетики Национального института исследования генома человека объяснили сквозную последовательность ДНК-хромосомы.
ToDay News Ufa 07:18
Политика
Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состояться на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
РИА Новости 06:38
Политика
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 05:39
Политика
В Бундестаге ответили на обвинения Германии в предательстве ЕС
Ранее американская газета The Wall Street Journal обвинила Германию в том, что она своим участием в проекте газопровода «Северный поток – 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
Взгляд.ру 06:58
Общество
Вырос средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 по географии и литературе
Доля непреодолевших минимальный порог сократилась на 1,16% и составила немногим менее 5%. ЕГЭ по литературе: Доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, увеличилась на 4,6%. Средний тестовый балл вырос по сравнению с 2019 годом 2,9 балла.
Интермонитор.ру вчера в 20:39
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Общество
В ГД внесли законопроект о санкциях за призывы к отчуждению территорий
Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок к Конституции депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:50
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Здоровье
ЕС разрабатывает план на случай второй волны коронавируса
Европейский союз разрабатывает план на случай второй волны коронавируса, чтобы не допустить повторного карантина и остановки экономики, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:44
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Футбол
Аршавин назвал главных героев «Зенита» в этом сезоне
Евро-футбол.ру 05:43
Происшествия
Экс-боец ММА был убит после вечеринки в честь своего 30-летия
Английский боец ММА Жаро Шепард был найден убитым в Лондоне после вечеринки в честь своего 30-летия, сообщает Evening Standard.
РИА Новости 07:02