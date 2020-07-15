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Российская газетаРоссийская газета

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.В источнике
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Эксперты: снижение Сбербанком первого взноса по ипотеке не изменит рынок

РИА Новости09:39

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБК07:18

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфакс06:30

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известия06:53

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Коммерсантъ07:07

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

RT на русском06:26

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.ру06:26
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Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Известия10:49
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Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“»

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.
РИА Новости13:36
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Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге

В Москве на Пушкинской площади оппозиция начала сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ13:06
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В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru12:39
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Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами

Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
Российская газета12:27
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Вот как должен выглядеть ремастер Diablo. Нейросеть улучшила игру до 4K и 60 FPS

Diablo 2 без фанатских модов работает максимум в разрешении 800 на 600 пикселей при 25 кадрах в секунду, в то время как ютубер Michael ReznoR улучшил игру до 4K и 60 FPS, сохранив оригинальное соотношение сторон 4:3. Также автор переработал звук с помощью технологий HRTF и EAX – оценить разницу проще в наушниках.
Cyber.sports.ru10:39
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Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru12:01
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В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.
Известия08:45
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Суд в Архангельске признал законным отправку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова в военную часть без связи

Архангельский гарнизонный военный суд признал законным перевод сотрудника Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова на военную базу без мобильной связи, которая находится на архипелаге Новая Земля.
Новая газета12:51
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«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего футболиста

Мать футболиста "Казанки" и воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, который умер во время тренировки в возрасте 23 лет, заявила, что руководство железнодорожников отказало семье игрока в покупке квартиры.
РЕН ТВвчера в 14:15
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