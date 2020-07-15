Экономика
Российская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Политика
Путин заявил об историческом шансе решить вопрос с жильем в России
По словам главы государства, у российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю решить жилищный вопрос в стране.
Кубань 24 13 июля в 06:26
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Политик отметил, что политика санкций США идет во вред трансатлантическому партнерству, и направил соответствующее письмо политическим фигурам, имеющим отношение к санкционному законопроекту.
Территория новостей 05:31
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
Происшествия
Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием
Дело против нижегородца, который в течение 2 лет изводил соседей громко включаемой записью конского ржания и топота, поступило в районный суд для рассмотрения по существу, сообщает Московский районный суд города.
РИА Новости 08:47
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
Футбол
Эриксен может покинуть «Интер» спустя полгода после перехода
С момента своего перехода из «Тоттенхэма» за 20 млн евро Эриксен успел провести 16 матчей за «Интер», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Sport24.ru 10:55
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Футбол
«Арсенал» обыграл «Урал» в выездном матче чемпионата России
Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Футбол
Уткин: клубы РПЛ поддержали не Прядкина лично. А Карпин прав
Известный блогер Василий Уткин высказался о противостоянии главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.
Чемпионат 09:39
Экономика
Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ
Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
Известия вчера в 13:15
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Политика
Возле ЦИК Белоруссии образовались очереди из желающих подать обращение
Очереди в несколько сотен метров образовались возле Центризбиркома Белоруссии из желающих подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, ожидание растягивается на несколько часов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:13
Энергетика
Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти
Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
Газета.Ru 09:03
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Футбол
Аршавин хочет стать президентом «Зенита»
Как сообщает BetOn, популярный российский футболист Андрей Аршавин хочет занять должность президента питерского «Зенита».
CT news 08:31
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителя России с 15 июля 2020 года могут начислить две выплаты более 21 000 рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Шоу-бизнес
Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова
РИА Новости 09:52
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 13:36
Происшествия
В Москве задержали IT-директора «Почты России»
В Москве задержали заместителя гендиректора "Почты России" по IT и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
РЕН ТВ 03:42
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Экономика
Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»
Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости 08:13