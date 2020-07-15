Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Эксперты: снижение Сбербанком первого взноса по ипотеке не изменит рынок

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RT на русском06:26

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.ру06:26
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