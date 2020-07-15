Экономика
Российская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Футбол
Спартак — Ахмат 1:0 (2-й тайм)
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском 11:43
Экономика
Госдума приняла во II чтении законопроект о переходном налоговом режиме для малого бизнеса
Госдума приняла в среду во втором чтении законопроект о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право применять упрощенную систему налогообложения (УСН).
ТАСС 08:11
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
На заводе "Автотор" в Калининграде стартовал серийный выпуск нового седана бизнес-класса Kia K5, который сменит Kia Optima на российском рынке.
Новые автомобили 05:10
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые начали свою трудовую деятельность при СССР могут получить по 1% от пенсионного капитала, за каждый отработанный год до 1 января 1991 года.
ToDay News Ufa 11:27
Происшествия
В суде заявили, что у историка Соколова было изъято почти 500 патронов
RT на русском 11:12
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Армия и оружие
Минобороны протестировало новейший спутник-инспектор
Минобороны изучило с близкого расстояния один из отечественных космических аппаратов при помощи новейшего малого спутника-инспектора.
РИА Новости 11:45
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес
Близкая подруга Телегина раскрыла сумму алиментов хоккеиста Пелагее
Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина, некогда мужа известной фолк-певицы Пелагеи, назвала примерную сумму алиментов, которую спортсмен готов платить исполнительнице на содержание их общей дочери Таисии.
ФАН 09:05
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Армия и оружие
США запустили первую за три года ракету со спутниками разведки
Отмечается, что запуск разведывательных спутников стал для США первым за три года, предыдущий старт РН Minotaur состоялся с мыса Канаверал в августе 2017 года.
Росбалт 11:33
Кино
Проект «Сила». Вышел трейлер фильма о пилюле, создающей супергероев
Трейлер фильма «Проект „Сила“» опубликовал сервис потокового видео Netflix 15 июля на своем YouTube-канале.
ИА Красная Весна 10:55
Гаджеты
Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews 05:19
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Как сообщает Piter.tv, российский и американский кинорежиссер Андрей Кончаловский рассказал о причине, по которой он решил заменить актера Александра Домогарова на Гошу Куценко.
CT news 10:02
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Начались съемки фильма по игре Uncharted.
CT news 08:43
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Политика
В Баку участники митинга в поддержку армии вломились в парламент
Общественная служба новостей вчера в 21:50
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Футбол
Правило пяти замен в футболе продлили на следующий сезон
Совет директоров Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) продлила действие правила пяти замен в течение одного матча на весь следующий сезон, сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 10:29
Общество
В ГД предложили платить россиянам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором предлагает выплачивать россиянам, обнаружившим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение, передает RT.
Газета.Ru 00:03
Спорт
Новый детальный трейлер Dirt 5 и бесплатное обновление с PS4 на PS5
В заметке разработчики подтвердили, что покупатели Dirt 5 для PlayStation 4 (и в цифровом формате, и на физических носителях) получат бесплатную версию для PS5, когда решат перейти на новую консоль.
3DNews 11:39