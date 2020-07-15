Экономика
Российская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Футбол
Сегодня «Арсенал» встретится с «Ливерпулем»
«Арсенал» борется за путевку в Лигу Европы и на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ с 50 очками.
ГЛАС.RU 02:51
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
AutoNews 04:02
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.
Взгляд.ру вчера в 02:25
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Наука
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Футбол
В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола
Под руководством Газизова был создан еще один новый орган - тренерский совет, в который войдут пять человек (о них чуть позже).
CT news 01:21
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Общество
В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей
Freepressa.ru вчера в 14:57
Общество
В Татарстане разрешили работу торговых центров, кафе и аттракционов
Объекты общественного питания могут функционировать при следующих условиях: расстояние между столиками не менее 1,5 метров, за одним столом - не более 4 человек, заведение может быть заполнено максимум на 50%.
Vverh-tatarstan.ru 07:08
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Политика
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 05:39
Авто
Renault Arkana от Samsung становится глобальной моделью
Накануне стало известно, что Samsung XM3 решили сделать глобальной моделью.
Daily-Motor.Ru 05:41
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 13 июля в 01:51
Гаджеты
На Honor 20 и 20 Pro стало доступно обновление Magic UI 3.1
Компания Huawei выпустила очередное обновление для Honor 20 и 20 Pro.
NewInform вчера в 03:45
Наука
Маринованные каперсы могут стать лекарством от аритмии и эпилепсии
Live24 вчера в 08:29
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Кино
Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»
Герой Вина Дизеля Доминик Торетто может умереть в десятой, финальной части кинофраншизы «Форсаж», сообщает портал We Got This Covered.
Профиль 06:36
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
В результате демон вступит в борьбу за свою привычную жизнь. Пятый сезон будет опубликован 21 августа.
Evo-rus.com 03:27
Общество
В ГД внесли законопроект о санкциях за призывы к отчуждению территорий
Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок к Конституции депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:50
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
Экономика
Обращаться за субсидиями липецкие предприниматели могут с 15 июля
Для получения субсидий заявление направляется в период с 15 июля по 15 августа 2020 года.
LipetskMedia.ru 13 июля в 04:17
Политика
Свидетель крушения Boeing MH17 даст показания в суде под присягой
Южный Федеральный 02:49
Кино
Киностудия Marvel выбирает нового главного злодея
Наше вчера в 04:55