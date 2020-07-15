Экономика
Российская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Здоровье
Статистика по короновирусу в США сейчас самая худшая за всё время
Коронавирус в США распространяется безжалостно: нынешняя ситуация худшая за все время.
Мойка78 09:09
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ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК 16:18
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 22:20, в Москве было задержано 103 человека.
Коммерсантъ 16:55
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Экономика
Госдума приняла во II чтении законопроект о переходном налоговом режиме для малого бизнеса
Госдума приняла в среду во втором чтении законопроект о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право применять упрощенную систему налогообложения (УСН).
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В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru 10:09
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Игры
Видео: ЧАЭС, аномалии и разрушаемость в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4
3DNews 13:53
Киберспорт
Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews 10:05
Общество
Президент Бразилии снова сдал положительный тест на коронавирус
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный тест на коронавирус, результат которого снова оказался положительным.
Lenta.ru 16:22
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Политика
Иск Нидерландов против России по делу MH17 зарегистрировал ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу рейса MH17, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.
Радио Sputnik 13:12
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
Гаджеты
Опубликован стандарт на память DDR5
Ожидается, что первые серийные модули будут работать в режиме DDR5-4800. При этом возможен выпуск модулей с большей частотой.
Evo-rus.com 09:30
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
Футбол
Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.
RT на русском 14:01
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Афиша Daily 14:47
Общество
В Мурманской области ввели ограничения в ряде населенных пунктов
Власти Мурманской области приняли решение о введении ограничений на перемещение в привлекательных для туристов населенных пунктах, чтобы избежать завоза коронавирусной инфекции, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 14:47
Экономика
Руководитель ФТС рассказал о влиянии кризиса на таможенные сборы
Москва, 15 июля 2020, 14:11 — REGNUM Снижение товарооборота на фоне кризиса повлекло сокращение числа таможенных деклараций на 4,4%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 07:11
Технологии
Хакеры взломали Twitter Илона Маска и Билла Гейтса ради биткоина
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и более 50 аккаунтов представителей криптосообщества.
РБК 16:49
Технологии
Фанат игры Diablo II показал, как она выглядит в разрешении 4K при 60 fps
Автор ролика только показывает, как могла бы преобразиться игра при современных стандартах отображения.
ИА Красная Весна 15:40
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13